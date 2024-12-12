Стабілізація фронту та ППО: Зеленський на Запоріжжі провів засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 грудня, провів виїздне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у Запорізькій області, на якому, зокрема, обговорили стабілізацію фронту та ППО
Про це він повідомив у Telegram.
"Багато роботи щодо Запоріжжя: безпекова ситуація, захист неба. Я провів засідання Ставки сьогодні саме тут, і передусім щодо ППО, стабілізації фронту, досягнення наших основних безпекових завдань. Нам потрібен справжній мир, а отже, ми маємо бути дійсно сильними саме для цього. І маємо робити все, щоб кожен день наближав нас до миру", - йдеться у повідомленні.
Також Зеленський розповів, що у Запоріжжі, почала роботу перша школа в укритті, у якій можуть навчатися тисяча дітей. За його словами, наразі інші такі школи будують у прифронтових регіонах і в Запорізькій області зокрема.
"Ми будемо говорити з партнерами вже наступного тижня – заради більшої кількості ППО, заради швидшого миру", - додав президент.
- На минулому засіданні Ставки обговорили виробництво дронів, ракетну програму та захист енергооб'єктів.
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