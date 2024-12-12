Стабілізація фронту та ППО: Зеленський на Запоріжжі провів засідання Ставки

Про це він повідомив у Telegram.

"Багато роботи щодо Запоріжжя: безпекова ситуація, захист неба. Я провів засідання Ставки сьогодні саме тут, і передусім щодо ППО, стабілізації фронту, досягнення наших основних безпекових завдань. Нам потрібен справжній мир, а отже, ми маємо бути дійсно сильними саме для цього. І маємо робити все, щоб кожен день наближав нас до миру", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський розповів, що у Запоріжжі, почала роботу перша школа в укритті, у якій можуть навчатися тисяча дітей. За його словами, наразі інші такі школи будують у прифронтових регіонах і в Запорізькій області зокрема.

"Ми будемо говорити з партнерами вже наступного тижня – заради більшої кількості ППО, заради швидшого миру", - додав президент.