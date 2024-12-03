Виробництво дронів, ракетна програма, захист енергооб'єктів: Зеленський провів засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський 3 грудня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому, зокрема, обговорили виробництво дронів
Про це він повідомив у Telegram.
"Провів засідання Ставки. Основне питання – доповіді щодо контрактів для нашого виробництва зброї в Україні. Суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень дронів: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети", – написав президент.
Серед тем для обговорення була також українська ракетна програма, а саме розробка, замовлення та постачання ракет.
"Була доповідь щодо випробування нових типів ракет. Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво", - зауважив президент.
Окремо учасники засідання торкнулися питання щодо контрактів на виробництво артилерії.
"Також сьогодні провів нараду з премʼєр-міністром України, міністром енергетики та командувачем Повітряних сил. Доповідали щодо захисту обʼєктів енергетики та відновлювальних робіт. Визначили додаткові пріоритети в перемовинах із партнерами щодо ППО для України", – повідомив Зеленський.
- Увечері 2 грудня російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА. У Тернополі та на Рівненщині зафіксували влучання в енергооб'єкти.
- Актуальне
- Важливе