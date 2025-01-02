Клименко призначив Героя України Дмитра Фінашина своїм радником з питань ветеранської політики
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко призначив своїм заступником з питань ветеранської політики Героя України Дмитра Фінашина
Про це Клименко повідомив у Facebook.
Він розповів, що Дмитро Фінашин пройшов бойовий шлях від рядового до офіцера, отримав надважке поранення на фронті та, ризикуючи власним життям, врятував побратима. Згодом військовий повернувся у стрій.
"Дмитро – молодий представник спільноти воїнів, який як ніхто інший розуміє потреби військових та ветеранів. Він опікуватиметься питаннями покращення реабілітації, медичної та психологічної допомоги, соціальної підтримки, працевлаштування учасників бойових дій з системи МВС", – додав Клименко.
- Президент України Володимир Зеленський 30 грудня призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей українських воїнів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.87 Купівля 41.87Продаж 42.49
- EUR Купівля 43.45Продаж 44.29
- Актуальне
- Важливе