Клименко призначив Героя України Дмитра Фінашина своїм радником з питань ветеранської політики

Про це Клименко повідомив у Facebook.

Він розповів, що Дмитро Фінашин пройшов бойовий шлях від рядового до офіцера, отримав надважке поранення на фронті та, ризикуючи власним життям, врятував побратима. Згодом військовий повернувся у стрій.

"Дмитро – молодий представник спільноти воїнів, який як ніхто інший розуміє потреби військових та ветеранів. Він опікуватиметься питаннями покращення реабілітації, медичної та психологічної допомоги, соціальної підтримки, працевлаштування учасників бойових дій з системи МВС", – додав Клименко.