Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовою омбудсменкою
Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей українських воїнів
Про це він написав у Telegram.
"Ольга – відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця. Вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців", - заявив Зеленський.
За його словами, головним завданням є разом із Міністерством оборони України та громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції.
"Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, і має відбутися реальна модернізація управління людьми в Силах оборони України. Вдячний усім, хто допомагає в цьому", - наголосив він.
- Умєров 18 листопада повідомив, що в Україні незабаром оголосять військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців.
- Народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що військовослужбовці, яких мобілізували незаконним чином, зможуть звернутися до військового омбудсмена.
- На початку грудня міністр оборони України Рустем Умєров представив Зеленському концепцію запровадження інституції військового омбудсмена.
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