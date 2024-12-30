Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовою омбудсменкою

Про це він написав у Telegram.

"Ольга – відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця. Вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців", - заявив Зеленський.

За його словами, головним завданням є разом із Міністерством оборони України та громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції.

"Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, і має відбутися реальна модернізація управління людьми в Силах оборони України. Вдячний усім, хто допомагає в цьому", - наголосив він.