Маск таємно зустрівся з послом Ірану в ООН: обговорювали зниження напруги між країнами
Мільярдер Ілон Маск та соратник новообраного президента США Дональда Трампа, у понеділок, 11 листопада, зустрівся з послом Ірану в ООН
Про це повідомляє New York Times із посиланням на двох іранських чиновників.
Зустріч між Маском і представником Ірану Аміром Саїдом Іравані відбулася в секретному місці в Нью-Йорку і тривала більше години. За словами джерел, дискусія була зосереджена на тому, як розрядити напруженість між двома країнами.
Посадові особи адміністрації Байдена в ООН не були повідомлені про те, що зустріч відбулася, і досі не отримали незалежного підтвердження, що вона відбулася, повідомив представник США CNN.
- Міністерство закордонних справ Ірану "категорично відкидає" звинувачення міністерства юстиції США у тому, що Тегеран планував замах на життя новообраного президента Дональда Трампа.
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