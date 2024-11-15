Маск таємно зустрівся з послом Ірану в ООН: обговорювали зниження напруги між країнами

Про це повідомляє New York Times із посиланням на двох іранських чиновників.

Зустріч між Маском і представником Ірану Аміром Саїдом Іравані відбулася в секретному місці в Нью-Йорку і тривала більше години. За словами джерел, дискусія була зосереджена на тому, як розрядити напруженість між двома країнами.

Посадові особи адміністрації Байдена в ООН не були повідомлені про те, що зустріч відбулася, і досі не отримали незалежного підтвердження, що вона відбулася, повідомив представник США CNN.