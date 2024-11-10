МЗС Ірану категорично відкинуло звинувачення США у підготовці замаху на Трампа
Міністерство закордонних справ Ірану "категорично відкидає" звинувачення міністерства юстиції США у тому, що Тегеран планував замах на життя новообраного президента Дональда Трампа
Про це повідомили у пресслужбі дипломатичного відомства Ірану.
"Прессекретар Есмаїл Багаї категорично відкинув звинувачення в причетності Ірану до спроб убивства колишніх і чинних чиновників США, назвавши ці твердження повністю безпідставними", – йдеться у повідомленні.
Багаї наголосив, що повторення подібних заяв "є зловмисною змовою, організованою сіоністськими та антиіранськими колами, спрямованою на подальше ускладнення відносин між США та Іраном".
- 13 липня у штаті Пенсильванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.
- Згодом, 15 вересня, неподалік від кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина, але експрезидент не постраждав.
- У жовтні штаб Трампа звернувся з проханням надати експрезиденту військову авіацію та додатковий захист Секретної служби після двох замахів. Байден сказав "дати йому все, що йому потрібно".
- 8 листопада США звинуватили громадянина Ірану у змові вбити новообраного президента Трампа на замовлення Корпусу вартових ісламської революції.
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