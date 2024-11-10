МЗС Ірану категорично відкинуло звинувачення США у підготовці замаху на Трампа

Про це повідомили у пресслужбі дипломатичного відомства Ірану.

"Прессекретар Есмаїл Багаї категорично відкинув звинувачення в причетності Ірану до спроб убивства колишніх і чинних чиновників США, назвавши ці твердження повністю безпідставними", – йдеться у повідомленні.

Багаї наголосив, що повторення подібних заяв "є зловмисною змовою, організованою сіоністськими та антиіранськими колами, спрямованою на подальше ускладнення відносин між США та Іраном".

Представник іранського МЗС також підкреслив, що Іран залишається "відданою використанню всіх законних засобів як на внутрішньому, так і на міжнародному рівнях для відновлення прав іранської нації".

