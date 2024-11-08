США звинуватили Іран у підготовці вбивства Трампа

Про це пише Reuters із посиланням на американський мінʼюст.

У заяві відомства йдеться: виконавець Фархад Шакері повідомив правоохоронцям, що йому 7 жовтня доручили надати план вбивства Трампа. Водночас чоловік нібито запевнив, що він не планує формувати план у часових межах замовника - КВІР.

Департамент охарактеризував Шакері як 51-річного чоловіка, який проживає в Тегерані та має звʼязки з Корпусом вартових ісламської революції. Зазначено, що в дитинстві він мігрував до США, проте у 2008 році його депортували після засудження за пограбування. Прокурори вважають, що він зараз перебуває в Ірані.

Водночас правоохоронці звинуватили двох жителів Нью-Йорка в допомозі Шакері вбити громадянина США іранського походження, якого описують "відвертим критиком" уряду Ірану.