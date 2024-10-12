Військова авіація та куленепробивне скло під час мітингів: Байден задовольнив запит Трампа щодо посилення охорони
Штаб Трампа звернувся з проханням надати експрезиденту військову авіацію та додатковий захист Секретної служби після двох замахів. Байден сказав "дати йому все, що йому потрібно"
Про це повідомляє Politico.
Адміністрація президента Джо Байдена відповіла на запит штабу Трампа щодо посилення безпеки, що було обумовлено двома замахами та погрозами з боку Ірану.
"Я сказав департаменту дати йому все, що йому потрібно", - заявив Байден.
У виданні зазначили, що замахи на Трампа пов'язані з вбивством іранського генерала Кассема Сулеймані у 2020 році. Іран вважається головним джерелом загроз, і США вже направили попередження на найвищому рівні іранському уряду.
Запит на посилений захист включає:
- збільшення фінансування місцевих правоохоронних органів;
- доступ до федеральної робочої сили;
- додаткове фінансування Секретної служби;
- тимчасові обмеження повітряного простору;
- доступ до броньованих лімузинів президентського класу;
- куленепробивне скло для захисту під час виступів;
- військова авіація.
Ці запити з'явилися після брифінгів розвідки про загрози з боку Ірану.
"Президент Байден доручив Секретній службі забезпечити найвищий рівень захисту для колишнього президента Трампа", - заявив директор з комунікацій Білого дому Бен Лаболт.
Речник Ради національної безпеки Шон Саветт заявив, що США відстежували іранські погрози на адресу Трампа протягом багатьох років, починаючи з того часу, коли він був президентом, після вбивства Солемаїні, генерала, який керував регіональною військовою діяльністю країни.
"Ці погрози випливають з бажання Ірану помститися за вбивство Касема Сулеймані. Ми вважаємо це питанням національної і внутрішньої безпеки найвищого пріоритету, і ми рішуче засуджуємо Іран за ці зухвалі погрози, - зазначив Саветт. - Якщо Іран нападе на будь-кого з наших громадян, включаючи тих, хто продовжує служити Сполученим Штатам, або тих, хто служив раніше, Іран зіткнеться з серйозними наслідками".
- 13 липня у штаті Пенсильванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.
- Згодом 15 вересня неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина, але експрезидент не постраждав.
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