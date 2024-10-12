Військова авіація та куленепробивне скло під час мітингів: Байден задовольнив запит Трампа щодо посилення охорони

Про це повідомляє Politico.

Адміністрація президента Джо Байдена відповіла на запит штабу Трампа щодо посилення безпеки, що було обумовлено двома замахами та погрозами з боку Ірану.

"Я сказав департаменту дати йому все, що йому потрібно", - заявив Байден.

У виданні зазначили, що замахи на Трампа пов'язані з вбивством іранського генерала Кассема Сулеймані у 2020 році. Іран вважається головним джерелом загроз, і США вже направили попередження на найвищому рівні іранському уряду.

Запит на посилений захист включає:

збільшення фінансування місцевих правоохоронних органів;

доступ до федеральної робочої сили;

додаткове фінансування Секретної служби;

тимчасові обмеження повітряного простору;

доступ до броньованих лімузинів президентського класу;

куленепробивне скло для захисту під час виступів;

військова авіація.

Ці запити з'явилися після брифінгів розвідки про загрози з боку Ірану.

"Президент Байден доручив Секретній службі забезпечити найвищий рівень захисту для колишнього президента Трампа", - заявив директор з комунікацій Білого дому Бен Лаболт.

Речник Ради національної безпеки Шон Саветт заявив, що США відстежували іранські погрози на адресу Трампа протягом багатьох років, починаючи з того часу, коли він був президентом, після вбивства Солемаїні, генерала, який керував регіональною військовою діяльністю країни.

"Ці погрози випливають з бажання Ірану помститися за вбивство Касема Сулеймані. Ми вважаємо це питанням національної і внутрішньої безпеки найвищого пріоритету, і ми рішуче засуджуємо Іран за ці зухвалі погрози, - зазначив Саветт. - Якщо Іран нападе на будь-кого з наших громадян, включаючи тих, хто продовжує служити Сполученим Штатам, або тих, хто служив раніше, Іран зіткнеться з серйозними наслідками".