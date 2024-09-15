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Біля Дональда Трампа у Флориді сталася стрілянина: що відомо

Катерина Єсікова
15 вересня, 2024 неділя
23:13
Світ Дональд Трамп

Неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Колишній президент перебуває у безпеці

Зміст

Про це повідомляє New York Post з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"Двоє людей перестрілялися біля міжнародного поля для гольфу Trump West Palm Beach. За словами джерел, стріляли один в одного, а не по Трампу", - йдеться у повідомленні.

Представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг повідомив, що колишній президент перебуває в безпеці, пише CNN.

"Президент Трамп у безпеці після пострілів у його районі. Наразі жодних додаткових подробиць немає", - заявив Чунг.

Реакція Білого дому

Президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс були проінформовані про інцидент, а також "з полегшенням дізналися, що Трамп у безпеці".

Водночас Гарріс у Х написала, що "насильству в Америці не місце": "Я була проінформована про постріли поблизу колишнього президента Трампа та його власності у Флориді, і я рада, що він у безпеці. Насильству не місце в Америці".

Секретна служба спільно з шерифом проводять розслідування

Секретна служба США спільно з офісом шерифа округу Палм-Біч проводять розслідування щодо інциденту за участю Дональда Трампа.. За даними служби, інцидент стався незадовго до 14:00 за східним часом.

"Секретна служба спільно з офісом шерифа округу Палм-Біч розслідує захисний інцидент за участю колишнього президента Дональда Трампа, який стався незадовго до 14:00. Колишній президент у безпеці", - йдеться у повідомленні.

Посадовці припускають, що ціллю був Трамп 

Офіційні особи вважають, що постріли у гольф-клубі Трампа були спрямовані на колишнього президента, пише CNN із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що стрілці використали зброю типу АК. За словами представника правоохоронних органів, неподалік від місця затримали автівку.

Підозрюваного затримали 

За словами сина Трампа та джерел CNN, правоохоронці затримали підозрюваного, який влаштував стрільбу неподалік від гольф-клубу Трампа. 

Зазначається, що у кущах було знайдено автомат AK-47.

Уже пізніше офіс шерифа округу Мартін у Флориді підтвердив затримання підозрюваного, йдеться у повідомленні у Facebook.

"Офіс шерифа округу Мартін зупинив автомобіль і взяв підозрюваного під варту, який, як вважається, пов'язаний зі стріляниною у Трампа", - написали правоохоронці.

Замах на Трампа у Пенсільванії

13 липня у штаті Пенсільванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку. 

25 липня ФБР під час аналізу ноутбука підозрюваного в замаху виявило, що він шукав деталі вбивства ексочільника США Джона Кеннеді.

Згодом очільник ФБР Крістофер Рей заявив, що не впевнений, що в Трампа під час мітингу влучили саме кулею або осколком. 

У Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки підтвердили, що в кандидата в президенти Дональда Трампа під час мітингу 13 липня влучили кулею або її частиною.

27 липня Трамп заявив, що планує повернутись у Батлер у штаті Пенсільванія, де на експрезидента було скоєно замах, для проведення мітингу для вшанування вбитого прихильника та поранених під час стрілянини.

Теги:
Дональд Трамп
вибори у США
США
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