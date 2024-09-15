Біля Дональда Трампа у Флориді сталася стрілянина: що відомо

Про це повідомляє New York Post з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"Двоє людей перестрілялися біля міжнародного поля для гольфу Trump West Palm Beach. За словами джерел, стріляли один в одного, а не по Трампу", - йдеться у повідомленні.

Представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг повідомив, що колишній президент перебуває в безпеці, пише CNN.

"Президент Трамп у безпеці після пострілів у його районі. Наразі жодних додаткових подробиць немає", - заявив Чунг.

Реакція Білого дому

Президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс були проінформовані про інцидент, а також "з полегшенням дізналися, що Трамп у безпеці".

Водночас Гарріс у Х написала, що "насильству в Америці не місце": "Я була проінформована про постріли поблизу колишнього президента Трампа та його власності у Флориді, і я рада, що він у безпеці. Насильству не місце в Америці".

I have been briefed on reports of gunshots fired near former President Trump and his property in Florida, and I am glad he is safe. Violence has no place in America. — Vice President Kamala Harris (@VP) September 15, 2024

Секретна служба спільно з шерифом проводять розслідування

Секретна служба США спільно з офісом шерифа округу Палм-Біч проводять розслідування щодо інциденту за участю Дональда Трампа.. За даними служби, інцидент стався незадовго до 14:00 за східним часом.

"Секретна служба спільно з офісом шерифа округу Палм-Біч розслідує захисний інцидент за участю колишнього президента Дональда Трампа, який стався незадовго до 14:00. Колишній президент у безпеці", - йдеться у повідомленні.

Посадовці припускають, що ціллю був Трамп

Офіційні особи вважають, що постріли у гольф-клубі Трампа були спрямовані на колишнього президента, пише CNN із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що стрілці використали зброю типу АК. За словами представника правоохоронних органів, неподалік від місця затримали автівку.

Підозрюваного затримали

За словами сина Трампа та джерел CNN, правоохоронці затримали підозрюваного, який влаштував стрільбу неподалік від гольф-клубу Трампа.

Зазначається, що у кущах було знайдено автомат AK-47.

Again folks!



SHOTS FIRED at Trump Golf Course in West Palm Beach, Florida.



An AK-47 was discovered in the bushes, per local law enforcement. The Trump campaign has released a statement confirming former President Trump is safe.



A suspect has reportedly been apprehended. pic.twitter.com/FwRfrO3v6y — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 15, 2024

Уже пізніше офіс шерифа округу Мартін у Флориді підтвердив затримання підозрюваного, йдеться у повідомленні у Facebook.

"Офіс шерифа округу Мартін зупинив автомобіль і взяв підозрюваного під варту, який, як вважається, пов'язаний зі стріляниною у Трампа", - написали правоохоронці.

Замах на Трампа у Пенсільванії