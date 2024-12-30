Отже:

Січень – квітень 2025 року. Припинення вогню під тиском США та інших країн, включаючи Китай. Січень – травень – проведення переговорів щодо формалізації умов перемир'я (не миру). Травень-червень — підписання угоди про перемир'я з можливими ключовими умовами: Україна отримує гарантії безпеки вагоміші, ніж є зараз від США та інших країн партнерів США;

ми отримуємо гарантії фінансової підтримки відновлення економіки (по суті, у тих же обсягах, що було раніше фінансування війни) і насамперед підтримку українського ОПК (самозабезпечення України необхідними оборонними технологіями для протистояння Росії та на наступних етапах для заміщення Росії на звичних їй ринках у колаборації з американськими корпораціями);

але від НАТО доведеться відмовитися задля поступок Росії;

конфлікт буде заморожено за кордоном військового дотику станом на кінець січня;

буде узгоджено демілітаризовану зону, наприклад 200 км;

демілітаризовану територію контролюватимуть миротворці ООН;

буде частковий обмін територіями;

питання Донбасу та Криму буде знято з порядку денного обговорення та претензій на 10 років.

Червень — липень 2025 - скасування воєнного стану та запуск виборчої кампанії (місцеві вибори, парламентські вибори та президентські вибори). Обмежувати чоловіків у виїзді не будуть. Це може призвести до серйозної соціальної напруги та падіння рейтингів влади. Читайте також: Чому Трампу не вдасться досягнути миру Вересень – жовтень 2025 року – проведення виборів.

Хто переможе, ніхто сьогодні не скаже. Можна лише стверджувати, що до парламенту пройде 4-5 партій і жодна не домінуватиме. Іти до парламенту вони будуть із гаслами про: справедливість;

відновлення України;

Make Ukraine Great Again;

підтримку ветеранів та громадян, які втратили від війни;

євроінтеграцію та НАТО. Але у парламенті знову не буде професійних політиків. Буде багато шановних ветеранів, волонтерів, бізнесменів та активістів, які не мають політичного досвіду, стратегічного бачення та реальної відповідальності перед виборцями.

Згадайте 2015 рік. Згадайте 2019 рік Де причина того, що 2025 рік відрізнятиметься?

Ідеологічних партій в Україні немає. Є лише політичні стартапи, куди інвестори скидаються на отримання рейтингу своїх представників у владі, а потім повертають інвестиції.

Прем’єр буде компромісним. А Кабінет міністрів квотним (партії поділять портфелі). Кабмін не зможе у Парламенті затвердити програму на 5 років. І через час його роботу буде заблоковано.

Читайте також: Війна не завершиться у 2025-му Президент, традиційно, розставить своїх людей на силові відомства і підминатиме під себе депутатські групи та міністрів.

Незалежно від того, хто стане президентом, через 6 місяців почнеться конфлікт президента та парламенту.

Кабмін, побудований за Конституцією з багами, буксуватиме. Міністри, зазвичай, будуть обмежені у призначенні заступників, обмежені в маневрах.

Будь-які рішення полегшити бізнес-клімат та інтенсифікувати роботу з інвесторами прокуратурою сприйматимуться як збитки бюджету.

Згадайте кейс Пивоварського. Весь 2026 пройде у спробах організувати роботу органів влади.

Захід буде стриманий в підтримці України, бо не розумітиме з ким спілкуватись в країні.

Що відбуватиметься в економіці та в соціумі? Народ продовжуватиме їхати у пошуках кращого життя

Бізнес, як і раніше, страждатиме від відсутності фінансування, високого податкового навантаження та свавілля силовиків. Буде все далі переносити виробництво з України. Першими з них будуть представники DefenseTech

Падіння популяції та бізнес активності призведе до падіння надходжень до бюджету. І якщо на 2025 рік заявленої допомоги та кредитів від Заходу вистачить, то на 2026 уже немає.

Владі не залишиться нічого, крім знову підіймати податки та душити бізнес.

Програма американців із забезпечення кредитів критичними матеріалами почне працювати. Сировина видобуватиметься, вивозитиметься та перероблятиметься в інших країнах.

В Україні просто немає стимулів для цього. Ні кредитного фінансування, ні податкових стимулів, ні вільних економічних зон.

Україна продовжуватиме скочуватися в статус "бананової республіки".

Читайте також: Що нас чекає найближчого року? Найнеприємніше відбуватиметься на вулиці. На руках уже сьогодні (як мені сказали друзі з дружніх організацій) понад 4 млн одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї.

Буде дефіцит роботи та сплеск криміналу.

Це посилить відтік людей з України.

2027 року політична криза призведе або до розпуску парламенту або до імпічменту президента. Швидше за все, до першого.

У кінці 2027 року відбудуться чергові вибори на тлі початку Третьої світової війни й ризиків повторення агресії з боку Росії, що зросли. ...

Спробуйте мене переконати у нереалістичності такого сценарію.

Майбутнього ніхто не знає. І щоб не йти за негативним сценарієм, його як мінімум, потрібно описати. Як максимум — запрограмувати позитивний цільовий сценарій та його реалізувати.