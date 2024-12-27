Війна не завершиться у 2025-му
Цей мій прогноз стосується завершення війни в наступному році. Пропоную вам 5 умов, за яких, як правило, закінчуються війни
1. Перемога однієї зі сторін
Тут все зрозуміло. Зараз жодна зі сторін не перебуває у точці потенційної перемоги. Так, росіяни можуть взяти Покровськ, і доповзти до Дніпровської області, почати рух на Запоріжжя тощо. Але жодних передумов для перемоги це не створює. Поки діє ЗСУ, і так сяк наша влада — доти ніякої перемоги бути не може.
2. Виснаження сторін
Ця умова теж поки слабо помітна. Ми виснажились людьми, але якщо нарешті Байден надішле (а це вже відбувається) нам в найближчі тижні весь масштаб обіцяного, то все досить непогано в плані техніки та снарядів у нас буде на 2025 рік. Принаймні першу половину.
Не видно такого й у росіян. Так, з людьми в них все ок, а от з технікою починаються проблеми. Втім, жодна зі сторін не перебуває в точці неспроможності ведення війни.
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3. Вхід третьої сторони
Вхід третьої сторони, наприклад НАТО чи Китаю, могли б стати переломними. Але, як ми знаємо, з боку НАТО нічого подібного навіть не обговорюється, а Китай думає про свій Тайвань.
4. Зміна інтересів сторін
На жаль, жодних змін в російських інтересах навіть на публіку не відбулось. Ми все частіше чуємо "повертайтесь до Стамбула" або буде гірше. У нас же теж жодних змін щодо інтересів інтегруватись в НАТО — немає. Отже, ця умова не працює.
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5. Зникнення передумов війни
Аналогічно не зникли жодні передумови, які призвели до війни. Путін не здох, Росія не розпалась, Україна не провалилась у внутрішній конфлікт, США не скасували НАТО. Фактично, ні параноя Путіна, ні причини його параної не зникли.
Тепер підсумуємо: жодних передумов для завершення війни у 2025 році немає.
Війна триватиме, і принаймні в першій половині 2025 року з такою ж інтенсивністю, як зараз. Росія буде володіти ініціативою по всьому фронту, але платитиме за це непомірну ціну. Ми проведемо успішні операції, з великою ймовірністю щось схоже на Курськ. Однак, ситуація зберігатиметься щонайменше до літа 2025. Тоді, можливе зменшення інтенсивності бойових дій з метою перегрупування, поповнення сил і переходу до нових атакувальних дій.
Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист
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