Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд "Найкращий" поганий план миру
OPINION

"Найкращий" поганий план миру

Орест Сохар
7 грудня, 2024 субота
16:01
Погляд

Умиротворення замість миру: західні партнери інтенсивно задумалися над завершенням війни в Україні

Зміст

ЄС щиро сподівається, що плани Трампа щодо України врахують і європейський безпековий інтерес. Тоді як сам майбутній президент сподівається геть зовсім на інше.

Європа відверто налякана Кремлем, проте України не зрікається. Тому європейське крило НАТО готує алгоритм завершення війни за формулою "ні нашим, ні вашим". Та не поспішайте їх засуджувати.

Брюссель наразі не переймається статусом окупованих територій, його турбують насамперед гарантії безпеки Україні: тобто створення запобіжників, які мали б захистити нашу державу у повоєнний період, і при цьому — не особливо роздратувати московського диктатора (як пише Bloomberg, "не спровокувати Путіна").

Читайте також: "Вісь зла" шириться й міцніє, "вісь добра"... вагається й роздумує

Західні партнери вже не говорять про "пошук шляхів перемоги" і "перспективи членства в НАТО", а обіцяють дати Києву удвічі більше зброї. Вони це називають "зміцненням переговорної позиції України у момент ескалації російської агресії". Про збільшення постачання говорили й генсек НАТО Марк Рютте, і міністри закордонних справ Альянсу.

Після завершення війни (чи гарячої фази конфлікту, як вже вийде) партнери думають створити демілітаризовану зону, яку патрулюватимуть  європейські війська: ідею нібито підтримали британці, французи, а згодом і німці.

Варто зауважити, що європейське крило Альянсу воліло б розпочати перемовини з Кремлем про врегулювання "вже найближчим часом", ще до того моменту, доки Трамп вийде на геополітичний подіум зі своєю кувалдою миротворчості… Очевидно, розрахунок на те, щоб новий-старий господар Білого дому не вигадував велосипед заново, а скористався європейським. 

Фактично, Старий Світ задекларував, що готовий прислухатися до кремлівського діда, і  відмовляється в осяжній перспективі розглядати членство України в НАТО. Бо це означатиме перехід червоних ліній РФ, яка розглядає Україну як частину своєї сфери впливу. З іншого боку, європейці воліли б не бачити російські війська на західному кордоні України, тому й проявляють активність. 

Читайте також: Чи є план поразки Росії?

Тим часом Київ вимушений визнати, що колись найгірший сценарій завершення війни став найкращим: йдеться про згоду на початок мирного процесу — без кордонів 1991 року. Цей coming out був потрібен для політичного зближення з командою Трампа. Українська делегація перебувала в США.  І тут є дві новини.

Погана полягає в тому, що офіційно радники Трампа і далі тримаються стратегії тиску на Україну, винагородження Путіна трофеями у вигляді 20%+ української території й блокуванням євроатлантичної інтеграції України.

Хороша — тиснутимуть не лише на Україну. Спецпредставник Трампа з питань російської війни проти України Кіт Келлог підтримав надзусилля Байдена "у квапливому постачанні зброї Україні". Як сказав Келлог, "це дасть Трампу важелі тиску на Москву в перемовинах про врегулювання" (The Wall Street Journal).  

Читайте також: Як Путін потрапив у пастку вічної війни

Загалом ще рано говорити, якою версією "мирного плану" інтелектуально завагітніє Білий дім під головуванням Трампа. У США немає спільних кордонів ні з РФ, ні з атакованою Путіним Україною. Відтак фінальна версія може базуватися не стільки на геополітичній раціональності, скільки на дипломатичній легкості її реалізації.

Трампу потрібен терміновий успіх, а також можливість зосередитися на боротьбі з внутрішніми ворогами та кривдниками, для цього зовнішніх треба умиротворити. Звісно, на практиці, замирення США з РФ не виглядатиме так лінійно, бо на шляху їхнього зближення теж чимало каменів спотикання. Домовитися про глобальний мир з перерозподілом сфер впливу їм отак ось сходу навряд чи вдасться. 

Логічно припустити, що ота глобальна угода Трампа — Путіна-2025 щодо України передбачатиме насамперед припинення вогню і багаторічні перемовини між агресором, його жертвою та неймовірною кількістю посередників. Отакий ось "найкращий" поганий план. 

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Європа
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога Україні
переговори з РФ
Читайте також:
Каха Каладзе
Автор Дар'я Куркіна
6 грудня, 2024 п'ятниця
Мер Тбілісі Каладзе відреагував на санкції Зеленського відео з українськими субтитрами
Карта бойових дій за 27 листопада – 4 грудня
Автор Ірена Моляр
6 грудня, 2024 п'ятниця
На кону у нас можлива втрата п'яти міст: військовослужбовець ЗСУ Фірсов про Донецький напрямок
Сергій Лавров
Автор Влад Дідусь
6 грудня, 2024 п'ятниця
Лавров в інтерв'ю Карлсону висунув умови для завершення війни проти України
  • USD 41.32
    Купівля 41.32
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
7 грудня
16:24
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 91 боєзіткнення: росіяни здійснили 19 атак на Курахівському напрямку
16:20
Ексклюзив
Шевченко привіз "Золотий м’яч" в Україну
Андрій Шевченко привіз "Золотий м'яч" в Україну: його інсталювали в Києві, планується турне країною
16:04
Південна Корея
Парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президента Юн Сок Йоля
15:52
Ексклюзив
"Ми повністю змінили стереотипну тактику": командир танкової роти 44-ї ОМБр з Харківського напрямку
15:47
ізраїль обстріл
ЦАХАЛ вдарив по півдню Лівана, стверджуючи, що ціллю був бойовик "Хезболли", який порушив перемир'я
15:21
Оновлено
РФ 6 грудня атакувала Запоріжжя: десять людей загинули, серед них двоє дітей
15:13
Рубінові туфлі Дороті Гейл з "Чарівника країни Оз" продадуть на аукціоні за щонайменше $3 млн
15:08
МЗС
МЗС України висловило солідарність з Румунією на тлі втручання РФ у президентські вибори
15:02
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський прибув до Парижа
14:59
Ексклюзив
мобілізація
"Продавлювання України на якесь непопулярне політичне рішення": майор ЗСУ Трегубов про зниження мобілізаційного віку до 18 років
14:37
Оновлено
Херсонська область
Росіяни з дронів атакували цивільних на Херсонщині: двоє людей поранені
14:14
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
В перспективі може бути домовленість між Путіним і Трампом щодо питання розподілу сфер впливу, - генерал Мусаєв
14:11
Нотр-Дам
Церемонія відкриття Нотр-Даму відбудеться всередині собору через негоду
14:07
Ексклюзив
НАТО
Критично важливо, щоб Захід ніколи не визнавав незаконних претензій Росії на територію України, - американський експерт Фрід
14:03
OPINION
Путін готує нову мобілізацію
13:49
Марка "Лист Святому Миколаю"
Укрпошта відкрила різдвяні резиденції і випустила марку "Лист Святому Миколаю"
13:31
діти, злочини росії
Лубінець: Україна за посередництва Катару повернула з Росії 1029 українських дітей
13:22
родини військових пікетують за встановлення чітких термінів військової служби
У Києві відбувся пікет за чіткі терміни військової служби
13:21
Сирійські повстанці взяли під контроль місто Дараа, - CNN
13:07
Аліса Вайдель
Німецька ультраправа AfD висунула Алісу Вайдель кандидатом у канцлери
12:48
Олександр Ломако
"Щоб звільнити місто із заручників": в. о. мера Чернігова Ломако оголосив про відставку
12:29
хмарна погода
Хмарно і вітряно: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у неділю
12:06
Огляд
Грузія протести
Що відбувається у Грузії: протести через зупинку євроінтеграції, розгони активістів та затримання
12:05
OPINION
Мир треба наближати, цілячись у ворога
11:28
Ексклюзив
Геннадій Хазан
Уповноважені особи мають розібратися, чому командування ПВК "Схід" економить на засобах збиття розвідувальних БПЛА, - авіаційний експерт Хазан
11:21
вугілля
Війська РФ атакували вугільне підприємство біля Покровська: поранені працівники
10:49
Домінікана
Ховали у вантажі бананів: у Домініканській Республіці вилучили рекордні 9,5 тонн кокаїну
10:37
Ексклюзив
Бійці львівської ТрО підпалили ворожу БМП, яку окупанти залишили посеред дороги тікаючи
"Вже беруть техніку з "Мосфільму": військовослужбовець Сазонов про втрати техніки окупантів на Курщині
10:11
F-16
Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії
10:04
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну "шахедами": на Київщині через падіння уламків є руйнування
10:00
OPINION
Блог Дмитро Лиховій
Розмови про мир: не наступаймо на ті самі граблі
09:45
США Україна
Адміністрація Байдена прагне надати Україні всю допомогу до кінця каденції, - речниця Білого дому
09:10
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль перепросив за введення воєнного стану
09:02
ППО
Сили ППО за ніч знищили 7 з 14 ворожих безпілотників
08:55
Морські дрони SeaBaby
Морські дрони ВМС атакували захоплені газові платформи біля Криму
08:46
нафта
ЄС цьогоріч збільшив на 20% закупівлі палива з Індії, виробленого з російської нафти
08:40
Херсонська область
Окупанти обстріляли Комишани на Херсонщині: поранено чоловіка
08:26
Донецька область
Минулої доби росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини
08:26
Огляд
Ойкумена на передку, лікування тривоги, майстрування світла - 5 книг про те, як все змінити
08:12
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За добу на фронті відбулося 177 боєзіткнень: найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV