Чи є план поразки Росії?
Презентуючи план перемоги, Зеленський не сказав лише про одне: а яким буде план перемоги, якщо він не буде сприйнятий нашими західними партнерами? Наприклад, у пункті N 1: Україна чекає на запрошення до НАТО
Президент сказав правильні слова про єдність українського суспільства. Добре було б, аби ці слова наповнилися нарешті діями. Треба покінчити із поділом усіх на "своїх" і "чужих" - політиків, військових, громадських діячів, журналістів, підприємців etc. На кону — майбутнє України.
Бо одне — виголошувати з трибуни Ради, а інше — продовжувати внутрішню війну з тими, хто може мати іншу думку, аніж ти.
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І головне: план перемоги України залежить від того, чи є план поразки Росії в наших західних партнерів. Останні, схоже, до поразки Росії ще не готові.
Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий
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