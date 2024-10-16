Президент сказав правильні слова про єдність українського суспільства. Добре було б, аби ці слова наповнилися нарешті діями. Треба покінчити із поділом усіх на "своїх" і "чужих" - політиків, військових, громадських діячів, журналістів, підприємців etc. На кону — майбутнє України.

Бо одне — виголошувати з трибуни Ради, а інше — продовжувати внутрішню війну з тими, хто може мати іншу думку, аніж ти.

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І головне: план перемоги України залежить від того, чи є план поразки Росії в наших західних партнерів. Останні, схоже, до поразки Росії ще не готові.

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Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий

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