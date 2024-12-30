Днями з’явилась інформація, що основою мотивації Трампа досягнути миру між Україною і РФ є Нобелівська премія миру. Це дуже відповідає його характеру та інтересам. Тобто він тут має особистий інтерес. Але це ж грає і поганий жарт з Трампом. Його надмірні заяви про можливість швидкого завершення конфлікту завищили очікування, і Путін тепер чудово розуміє, що Трамп залежний від спроб показати швидкий результат.

Тут я мушу ще раз нагадати, що Путін не воював з Україною, його вторгнення було спробою покарати Захід і змусити американців сісти за стіл переговорів. Тому він точно використає надмірні очікування Трампа, щоб принизити його. Як я вже писав, Путін не перебуває в позиції переможеного, щобільше, він переживає піднесення і щиру віру, що ЗСУ ось-ось впадуть. І хоча ця віра не покидає його третій рік — він і не розчаровується.

Ще один важливий пазл — Китай. Очевидно, що бажання Трампа конфліктувати з китайцями не створює передумов, щоб вони підтримували завершення війни не на умовах Путіна. Я часто писав і пишу, без позиції Китаю наша війна не завершиться. Тому Трампу скоріше варто почати розв'язувати проблему війни в Пекіні, чим Москві.

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Як розгортатимуться події, на мою думку?

Отже, станом на зараз ми почали отримувати реально чимало зброї. Це останнє рішення Байдена, і на момент вступу на посаду Трампа, ми будемо добре забезпечені для ведення бойових дій. Трамп звернеться до Путіна і Зеленського з вимогою почати переговори. Путін скаже йому, що він готовий на умовах Стамбула, а Зеленський, що смислу в таких переговорах немає.

Однак, я думаю, Трамп досягне якоїсь дипломатичної зустрічі на рівні представників до літа 2025 року. Зустріч буде беззмістовною, бо на ній всі повторять ті ж тези, що і зараз. На цьому Трамп перейде до інших своїх питань і зніме війну з порядку денного номер 1. Ми будемо продовжувати отримувати допомогу від США і воювати.

Загалом, вся ця ситуація буде дуже схожа на досвід Трампа з Північною Кореєю. Минулої каденції він хотів отримати Нобелівку за розв’язання цього конфлікту. І попри те, що він називав Кіма "розумним пацаном", переговори в Ханої 2019 року завершились повним провалом. Сторони не домовились абсолютно ні про що. Бо Трамп не укладає провальних угод, хай що він там наперед говорив. Не буде він укладати такі угоди й з Путіним.

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Тут важливо розуміти, що буде після інавгурації Трампа. Його спроба депортувати мільйон мігрантів призведе до серйозних внутрішніх протистоянь. Спроби назначити одіозних осіб на посади викликатиме спротив системи, і це вже відбувається. Кількість скандалів зросте геометрично. На цьому тлі Україна не зникне з порядку денного, але я думаю, що Трамп буде занадто зайнятим, щоб віддавати себе на повну нам. Зрештою, не менш серйозними напрямами для нього будуть Ізраїль та Іран, які будуть забирати додаткові дипломатичні сили.

Загалом Трамп прийме стратегію вичікування, підтримуючи нас. Йому покажуть дані, що час грає проти Путіна, і Трамп обере почекати.

За будь-яких обставин, якщо ви людина, яка щиро вірить в те, що говорить Трамп — запасіться валідолом, бо він буде говорити багато “пекельного” для нас. Але якщо ви людина розумна, то знаєте, що новий — старий американський президент не цінує слова, для нього говорити хайпові речі просто хобі, а от діяти він все одно буде прагматично і раціонально. Інакше б він не став бізнес-легендою.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

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