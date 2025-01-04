Двоє українських десантників полонили 14 окупантів
Двоє військових 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади взяли в полон 14 російських окупантів
Про це повідомляє пресслужба 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
Військові, зокрема, розповіли, як їм вдалося провернути цю операцію.
"Штурмова група 79-ї ОДШБр підходить упритул до однієї з російських позицій. Перед тим по противнику вдало відпрацювали пілоти ударних дронів — після інтенсивного і тривалого нальоту окупанти забиваються в тісний бліндаж і не висовують носа з укриття", - розповідають військові.
Двом штурмовикам удалося досягнути абсолютної раптовості й вони кинули гранати просто до входу у ворожий бліндаж.
"Перелякані окупанти тут же кидають зброю і підіймають руки. На той час, як виявилось, на позиції було аж 14 окупантів. Вони обрали життя, а не смерть — і наші десантники їм не відмовили", - йдеться у повідомленні.
- В Іванівській області РФ в п'ятницю, 3 січня, унаслідок вибуху важкі поранення дістав російський воєнний злочинець, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза на Харківщині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.97 Купівля 41.97Продаж 42.57
- EUR Купівля 43.3Продаж 44.08
- Актуальне
- Важливе