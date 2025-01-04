Двоє українських десантників полонили 14 окупантів

Про це повідомляє пресслужба 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Військові, зокрема, розповіли, як їм вдалося провернути цю операцію.

"Штурмова група 79-ї ОДШБр підходить упритул до однієї з російських позицій. Перед тим по противнику вдало відпрацювали пілоти ударних дронів — після інтенсивного і тривалого нальоту окупанти забиваються в тісний бліндаж і не висовують носа з укриття", - розповідають військові.

Двом штурмовикам удалося досягнути абсолютної раптовості й вони кинули гранати просто до входу у ворожий бліндаж.

"Перелякані окупанти тут же кидають зброю і підіймають руки. На той час, як виявилось, на позиції було аж 14 окупантів. Вони обрали життя, а не смерть — і наші десантники їм не відмовили", - йдеться у повідомленні.