Фіцо після зустрічі з Путіним відпочиває в апартаментах за 6000 євро на добу у В'єтнамі, - ЗМІ
Прем'єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві два тижні не з'являвся на публіці. ЗМІ вдалось з'ясувати, що він відпочиває у В'єтнамі
Про це повідомляє Dennik N.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві два тижні не з'являвся на публіці. ЗМІ вдалось з'ясувати, що він відпочиває у В'єтнамі
На запити журналістів щодо його стану здоров’я та місця перебування Офіс уряду не надав жодної інформації. Водночас, серед словацьких політиків ходили чутки про можливий відпочинок Фіцо в Дубаї.
Однак ЗМІ вдалось з'ясувати, що він відпочиває в п'ятизірковому готелі Capella Hanoi у В'єтнамі.
Як зазначили у виданні, за час своєї відсутності він спілкувався з громадськістю через відео на фоні закритих штор.
Деталі інтер'єру, які були помітні в його відеозверненнях, стали підказкою для журналістів, які з'ясували, що прем'єр винаймає апартаменти площею 194 м² на останньому поверсі готелю вартістю 6200 євро за ніч.
Фото: Reprofoto/Matterport
Фото: Reprofoto/Matterport
У пресслужбі президента Пеллегріні підтвердили відпустку Фіцо
У пресслужбі президента Словаччини Петра Пеллегріні підтвердили, що прем'єр-міністр Роберто Фіцо перебуває у відпустці, передає SME.
"Президент був поінформований про тривалість відпустки та місце перебування прем'єр-міністра", - зазначили у пресслужбі Пеллегріні.
Реакція опозиції
Прихильник України, колишній міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок відреагував розкритикував відпустку Фіцо й його відмову розкривати своє місцезнаходження, заявивши, що "прем'єр-міністр не є приватною особою, навіть у відпустці - так говорить закон".
"Секретаріат Кабінету міністрів вже кілька днів не може надати інформацію про місцезнаходження прем'єр-міністра. Вони не знають, де він перебуває. У цьому контексті перебування прем'єр-міністра в розкішному готелі у В'єтнамі - це далеко не ляпас громадянам з глибокими кишенями", - наголосив він.
На його переконання "така поведінка конституційної посадової особи є грубим попранням державних інститутів і всіх правил".
"Це вже ситуація, яка є безпрецедентною в демократичному світі. Прем'єр-міністр не є приватною особою, навіть у відпустці - так говорить закон. Така поведінка конституційної посадової особи є грубим попранням державних інститутів і всіх правил. У цей момент інші вищі посадові особи - президент і відповідальний спікер парламенту - повинні були б потурбуватися про місцезнаходження прем'єр-міністра. Інакше вони стають бездіяльними свідками паралічу всієї країни", - підсумував Корчок.
Зустріч Фіцо з Путіним
22 грудня Фіцо зустрівся з Путіним. Він заявив, що здійснив поїздку до Москви у відповідь на припинення транзиту російського газу до Словаччини через територію України.
Президент Володимир Зеленський прокоментував зустріч Фіцо й Путіна в Москві та заявив, що за "знижки" РФ Братислава платить суверенітетом або тіньовими схемами.
Опозиційна партія Словаччини "Свобода і солідарність" (SaS) розкритикувала премʼєр-міністра Роберта Фіцо за його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. У Братиславі відбулася акція протесту.
Згодом стало відомо, що генеральна прокуратура Словаччини перевірить візит Фіцо до Путіна в Москву на предмет відповідності законодавству.
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