Фіцо після зустрічі з Путіним відпочиває в апартаментах за 6000 євро на добу у В'єтнамі, - ЗМІ

Про це повідомляє Dennik N.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві два тижні не з'являвся на публіці. ЗМІ вдалось з'ясувати, що він відпочиває у В'єтнамі

На запити журналістів щодо його стану здоров’я та місця перебування Офіс уряду не надав жодної інформації. Водночас, серед словацьких політиків ходили чутки про можливий відпочинок Фіцо в Дубаї.

Однак ЗМІ вдалось з'ясувати, що він відпочиває в п'ятизірковому готелі Capella Hanoi у В'єтнамі.

Як зазначили у виданні, за час своєї відсутності він спілкувався з громадськістю через відео на фоні закритих штор.

Деталі інтер'єру, які були помітні в його відеозверненнях, стали підказкою для журналістів, які з'ясували, що прем'єр винаймає апартаменти площею 194 м² на останньому поверсі готелю вартістю 6200 євро за ніч.

Фото: Reprofoto/Matterport

Фото: Reprofoto/Matterport

У пресслужбі президента Пеллегріні підтвердили відпустку Фіцо

У пресслужбі президента Словаччини Петра Пеллегріні підтвердили, що прем'єр-міністр Роберто Фіцо перебуває у відпустці, передає SME.

"Президент був поінформований про тривалість відпустки та місце перебування прем'єр-міністра", - зазначили у пресслужбі Пеллегріні.

Реакція опозиції

Прихильник України, колишній міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок відреагував розкритикував відпустку Фіцо й його відмову розкривати своє місцезнаходження, заявивши, що "прем'єр-міністр не є приватною особою, навіть у відпустці - так говорить закон".

"Секретаріат Кабінету міністрів вже кілька днів не може надати інформацію про місцезнаходження прем'єр-міністра. Вони не знають, де він перебуває. У цьому контексті перебування прем'єр-міністра в розкішному готелі у В'єтнамі - це далеко не ляпас громадянам з глибокими кишенями", - наголосив він.

На його переконання "така поведінка конституційної посадової особи є грубим попранням державних інститутів і всіх правил".

"Це вже ситуація, яка є безпрецедентною в демократичному світі. Прем'єр-міністр не є приватною особою, навіть у відпустці - так говорить закон. Така поведінка конституційної посадової особи є грубим попранням державних інститутів і всіх правил. У цей момент інші вищі посадові особи - президент і відповідальний спікер парламенту - повинні були б потурбуватися про місцезнаходження прем'єр-міністра. Інакше вони стають бездіяльними свідками паралічу всієї країни", - підсумував Корчок.

Зустріч Фіцо з Путіним