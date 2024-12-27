Генпрокуратура Словаччини перевірить візит Фіцо до Путіна на відповідність законодавству
Генеральна прокуратура Словаччини перевірить візит премʼєр-міністра Роберта Фіцо до російського диктатора Володимира Путіна в Москву на предмет відповідності законодавству
Про це повідомляє Aktuality.
З відповідною ініціативою до словацької генпрокуратури звернулись представники громадської організації "Мир Україні".
"Запит про перегляд довгострокових дій прем'єр-міністра Роберта Фіцо (Smer-SD) у зв'язку з його ставленням до Росії, поданий громадським об'єднанням "Мир Україні", буде розглянутий генеральною прокуратурою Словаччини відповідно до закону", - запевнила речниця генпрокуратури Яна Тьокьолева.
Водночас вона не назвала термінів перевірки.
Зустріч Фіцо з Путіним
22 грудня Фіцо зустрівся з Путіним. Він заявив, що здійснив поїздку до Москви у відповідь на припинення транзиту російського газу до Словаччини через територію України.
Президент Володимир Зеленський прокоментував зустріч Фіцо й Путіна в Москві та заявив, що за "знижки" РФ Братислава платить суверенітетом або тіньовими схемами.
Опозиційна партія Словаччини "Свобода і солідарність" (SaS) розкритикувала премʼєр-міністра Роберта Фіцо за його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. У Братиславі відбулася акція протесту.
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