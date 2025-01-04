Росіяни зруйнували КАБом під'їзд багатоповерхівки у селищі Свеса на Сумщині: серед поранених є діти
Російські окупанти в суботу, 4 січня, вдарили КАБом по селищу Свеса на Сумщині. Внаслідок обстрілу зруйновано під'їзд багатоповерхівки, серед поранених двоє дітей
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Сьогодні, 4 січня, ворог завдав авіаційний удар, застосувавши КАБ, по Свеській громаді Шосткинського району. Росіяни скинули бомбу на житлову багатоповерхівку", – йдеться в повідомленні.
Через атаку поранення зазнали троє людей, серед них двоє дітей. В ОВА додали, що наразі проводить аварійно-рятувальну операцію. Імовірно, під завалами можуть бути люди.
- Зранку 4 січня російська окупаційна армія атакувала з безпілотників Антонівку, що в Херсонській області, внаслідок чого поранення завдано чотирьом людям.
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