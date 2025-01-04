Росіяни зруйнували КАБом під'їзд багатоповерхівки у селищі Свеса на Сумщині: серед поранених є діти

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Сьогодні, 4 січня, ворог завдав авіаційний удар, застосувавши КАБ, по Свеській громаді Шосткинського району. Росіяни скинули бомбу на житлову багатоповерхівку", – йдеться в повідомленні.

Через атаку поранення зазнали троє людей, серед них двоє дітей. В ОВА додали, що наразі проводить аварійно-рятувальну операцію. Імовірно, під завалами можуть бути люди.