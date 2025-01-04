Зеленський: 3-4 січня ЗСУ ліквідували в районі Махновки на Курщині до батальйону солдатів КНДР і десантників РФ

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Володимир Зеленський.

У суботу, 4 січня, головнокомандувач Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на фронті, де по всій лінії тривають жорсткі бої.

"Найбільш гаряче на Покровському напрямку. Окупант продовжує витрачати шалену кількість своїх людей у штурмах. І я дякую кожному нашому підрозділу, всім нашим бригадам, які захищають українські позиції та забезпечують знищення окупанта. Головком доповів також по ситуації в Курській області. У боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників. І це відчутно", - заявив президент України.

Зеленський відзначив за професійні та результативні дії наших воїнів Сил спеціальних операцій і 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду.