Зеленський: 3-4 січня ЗСУ ліквідували в районі Махновки на Курщині до батальйону солдатів КНДР і десантників РФ
Протягом двох останніх днів українські військові знищили в Курській області, а саме в районі села Махновка, до батальйону солдатів КНДР і десантників РФ
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Володимир Зеленський.
У суботу, 4 січня, головнокомандувач Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на фронті, де по всій лінії тривають жорсткі бої.
"Найбільш гаряче на Покровському напрямку. Окупант продовжує витрачати шалену кількість своїх людей у штурмах. І я дякую кожному нашому підрозділу, всім нашим бригадам, які захищають українські позиції та забезпечують знищення окупанта. Головком доповів також по ситуації в Курській області. У боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників. І це відчутно", - заявив президент України.
Зеленський відзначив за професійні та результативні дії наших воїнів Сил спеціальних операцій і 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду.
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