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У Данії зафіксували 20 невідомих безпілотників над портом Кеге

Марія Науменко
4 січня, 2025 субота
17:31
Світ Безпілотники Switchblade

У суботу, 4 січня, поліція Данії заявила, що розслідує повідомлення про появу близько 20 невідомих безпілотників над портом Кеге, що на південному заході Копенгагена

Зміст

Про це повідомляє Associated Press.

Згідно з інформацією регіональної поліції, на місце події її співробітники прибули в п’ятницю ввечері, де зафіксували чотири великих безпілотники, які літали над причалом для яхт.

Поліцейських на місце події викликав свідок, який стверджував, що бачив близько 20 дронів, які згодом на великій швидкості зникли в затоці Кеге.

Наразі правоохоронці намагаються встановити загальну кількість безпілотників і їхню приналежність, адже ні на момент виявлення, ні раніше не було видано жодного дозволу на їх використання у цьому районі.

Поліція також вивчає інші випадки появи безпілотників, враховуючи зростаючу стурбованість щодо безпеки через можливі гібридні атаки, пов'язані з поточною ситуацією в Україні та активністю Росії в Європі.

  • У ніч із 3 на 4 січня щонайменше 8 російських дронів-камікадзе типу Shahed залетіли в Білорусь з України.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Європа
Данія
втручання Росії
Війна з Росією
безпілотник
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