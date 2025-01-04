У Данії зафіксували 20 невідомих безпілотників над портом Кеге

Про це повідомляє Associated Press.

Згідно з інформацією регіональної поліції, на місце події її співробітники прибули в п’ятницю ввечері, де зафіксували чотири великих безпілотники, які літали над причалом для яхт.

Поліцейських на місце події викликав свідок, який стверджував, що бачив близько 20 дронів, які згодом на великій швидкості зникли в затоці Кеге.

Наразі правоохоронці намагаються встановити загальну кількість безпілотників і їхню приналежність, адже ні на момент виявлення, ні раніше не було видано жодного дозволу на їх використання у цьому районі.

Поліція також вивчає інші випадки появи безпілотників, враховуючи зростаючу стурбованість щодо безпеки через можливі гібридні атаки, пов'язані з поточною ситуацією в Україні та активністю Росії в Європі.