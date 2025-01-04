Уночі щонайменше 8 російських "шахедів" залетіли до Білорусі, - Гаюн

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Дрони заходили в Поліський заповідник, рухалися курсом на Брагін і Хойники, а також проходили через "білоруський коридор", - зазначили в моніторинговій групі.

Перший захід було зафіксовано о 23:51, коли БПЛА залетів на Комарин. Далі безпілотники заходили о 00:08, 00:18, 00:39 і 00:59.

Фото: Беларускі Гаюн

Зазначається, що авіація ВПС РБ вночі не піднімалася.