Протягом 2024 року до Білорусі залітали 390 російських "шахедів", – Гаюн

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За інформацією аналітиків, за грудень у повітряний простір Білорусі зайшли щонайменше 145 російських "шахедів". Дрони заходили в повітряний простір Білорусі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 і 31 грудня.

Зі 145 БПЛА за грудень 36 повернулися в Україну і Росію, а 109 – зникли.

Загалом за 2024 рік Гаюн зафіксував 395 заходів БПЛА до Білорусі з України та РФ, з них 5 – розвідувальні дрони. За рік підтверджено 10 випадків збиття або падіння "шахедів" у Білорусі та Латвії, а також 1 випадок руйнування будівлі внаслідок падіння БПЛА, додали в моніторинговій групі.

Найбільше безпілотників заходили в листопаді та грудні. Загалом протягом 2024 року залітали:

у липні – 9 БПЛА;

у серпені – 12 БПЛА;

у вересні – 29 БПЛА;

у жовтні – 49 БПЛА;

у листопаді – 151 БПЛА;

у грудні – 145 БПЛА.

З них 196 повернулися в Україну та Росію, 189 зникли, 10 були збиті або впали в Білорусі та Латвії.

"Наразі немає підстав вважати, що заходи російських БПЛА типу Shahed-136/131 до Білорусі найближчим часом припиняться", – додали в Гаюні.

Фото: Беларускі Гаюн