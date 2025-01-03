Протягом 2024 року до Білорусі залітали 390 російських "шахедів", – Гаюн
Протягом грудня 2024 року до Білорусі залітали 145 "шахедів". Загалом минулого року в країні зафіксували 395 російських безпілотників
Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".
За інформацією аналітиків, за грудень у повітряний простір Білорусі зайшли щонайменше 145 російських "шахедів". Дрони заходили в повітряний простір Білорусі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 і 31 грудня.
Зі 145 БПЛА за грудень 36 повернулися в Україну і Росію, а 109 – зникли.
Загалом за 2024 рік Гаюн зафіксував 395 заходів БПЛА до Білорусі з України та РФ, з них 5 – розвідувальні дрони. За рік підтверджено 10 випадків збиття або падіння "шахедів" у Білорусі та Латвії, а також 1 випадок руйнування будівлі внаслідок падіння БПЛА, додали в моніторинговій групі.
Найбільше безпілотників заходили в листопаді та грудні. Загалом протягом 2024 року залітали:
- у липні – 9 БПЛА;
- у серпені – 12 БПЛА;
- у вересні – 29 БПЛА;
- у жовтні – 49 БПЛА;
- у листопаді – 151 БПЛА;
- у грудні – 145 БПЛА.
З них 196 повернулися в Україну та Росію, 189 зникли, 10 були збиті або впали в Білорусі та Латвії.
"Наразі немає підстав вважати, що заходи російських БПЛА типу Shahed-136/131 до Білорусі найближчим часом припиняться", – додали в Гаюні.
Фото: Беларускі Гаюн
- До Білорусі в період з 31 грудня до 3 січня залетіли 25 російських БПЛА та ракета, зокрема, 13 "шахедів" залетіли в новорічну ніч.
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