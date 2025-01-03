До Білорусі в новорічну ніч залетіли 13 російських дронів, – Гаюн

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Так, 31 грудня до Білорусі зайшло 8 російських БПЛА, більшість із яких пройшли через "білоруський коридор" і вилетіли назад в Україну. Безпілотники залітали о 00:09, 06:36, 06:57, 07:12, 08:08, 08:21, 09:53, а о 09:54 залетів останній "шахед" у 2024 році, який пройшов над Новою Гутою та Терехівкою і вилетів на РФ.

Також того дня о 09:27 над Білоруссю в районі Хотимська пролетіла ракета, яку запустили по Україні зі Смоленської області РФ.

У новорічну ніч 1 січня в Білорусь залетіло 13 російських дронів. Перший з них о 02:17 пролетів через Комарин і далі взяв курс на Брагін, де зник.

Подальші заходи в Новий Рік були о 02:21, 02:28, 02:36, 02:49, 02:51, 03:21, 03:22, 03:32 (два БПЛА), 04:39, 06:42, 07:23, додали в моніторинговій групі.

"Минулої ночі та вранці 3 січня в Білорусь також залетіли щонайменше 4 дрони о 03:49, 04:06, 06:02 і 06:05. Дрон о 06:02 зайшов через Лоїв, далі пішов на Хойники й тримав курс на Мозир", – пише Гаюн.

Там додали, що вночі 31 грудня, 1 і 3 січня, під час заходу "шахедів", авіація ВПС РБ не піднімалася.

Фото: Беларускі Гаюн