Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією До Білорусі в новорічну ніч залетіли 13 російських дронів, – Гаюн

До Білорусі в новорічну ніч залетіли 13 російських дронів, – Гаюн

Юлія Лаврук
3 січня, 2025 п'ятниця
14:17
Війна з Росією

До Білорусі в період з 31 грудня до 3 січня залетіли 25 російських БПЛА та ракета, зокрема, 13 "шахедів" залетіли в новорічну ніч

Зміст

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Так, 31 грудня до Білорусі зайшло 8 російських БПЛА, більшість із яких пройшли через "білоруський коридор" і вилетіли назад в Україну. Безпілотники залітали о 00:09, 06:36, 06:57, 07:12, 08:08, 08:21, 09:53, а о 09:54 залетів останній "шахед" у 2024 році, який пройшов над Новою Гутою та Терехівкою і вилетів на РФ.

Також того дня о 09:27 над Білоруссю в районі Хотимська пролетіла ракета, яку запустили по Україні зі Смоленської області РФ.

У новорічну ніч 1 січня в Білорусь залетіло 13 російських дронів. Перший з них о 02:17 пролетів через Комарин і далі взяв курс на Брагін, де зник.

Подальші заходи в Новий Рік були о 02:21, 02:28, 02:36, 02:49, 02:51, 03:21, 03:22, 03:32 (два БПЛА), 04:39, 06:42, 07:23, додали в моніторинговій групі.

"Минулої ночі та вранці 3 січня в Білорусь також залетіли щонайменше 4 дрони о 03:49, 04:06, 06:02 і 06:05. Дрон о 06:02 зайшов через Лоїв, далі пішов на Хойники й тримав курс на Мозир", – пише Гаюн.

Там додали, що вночі 31 грудня, 1 і 3 січня, під час заходу "шахедів", авіація ВПС РБ не піднімалася. 

Фото: Беларускі Гаюн

  • Протягом листопада в повітряний простір Білорусі зайшли щонайменше 148 російських ударних БПЛА типу Shahed і 3 розвідувальні дрони невстановленого типу.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Білорусь
російська армія
безпілотник
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
У Франківську патрульні затримали чоловіка, який перебував у розшуку
Автор Юлія Юліна
2 січня, 2025 четвер
Поліція Київщини розшукує жінку, яка залишила немовля в сумці на вулиці
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+0.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.93
    Купівля 41.93
    Продаж 42.5
  • EUR
    Купівля 43.26
    Продаж 44.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
3 січня
15:01
Кавування кримських татар та авдіївська каша: про елементи нематеріальної спадщини України
14:55
Гурт "The Hardkiss"
The Hardkiss офіційно скасували концерт в "Олімпійському", який переносили з 2021 року
14:42
Щонайменше 30 тис. дронів, 3 тис. крилатих ракет і ракет-дронів: Шмигаль про плани в ОПК на 2025 рік
14:15
Полтавський музикант Мирослав Щербак закликав убивати працівників ТЦК і поліції, а потім перепросив. Його колеги відреагували
14:11
Ольга Решетилова
Військовий омбудсмен не може підмінити роботу правоохоронців, - Ольга Решетилова
14:00
OPINION
Рік усупереч всьому
13:50
Опади та посилення похолодання: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
13:45
Рейтинг бойової ефективності: командири подаватимуть звіти про ураження ворога через Армію+
13:43
Україна розробляє модифікацію ракети "Трембіта", яка зможе долетіти до Москви, - The Telegraph
13:20
Херсонська область
У 2024 році росіяни атакували Херсонську громаду близько 6,5 тис. разів
13:06
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну безпілотниками: ситуація вдень 3 січня
12:52
Рамштайн
Нове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 січня
12:43
Рустем Умєров
Україна отримала техніку на понад €3,3 млн від партнерів з ІТ-коаліції
12:28
Музикант Артем Пивоваров передав ГУР 100 FPV-дронів
12:28
Ексклюзив
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У "шахедах" з'являється дедалі більше китайських деталей, - авіаексперт Храпчинський
12:01
OPINION
Жодних "але". Зеленський не має йти на другий термін
12:00
новини Львівщини
Окупанти обстріляли Козачу Лопань на Харківщині: поранено чоловіка
11:50
Герцогиня Сассекська у січні запускає нове лайфстайл-шоу на Netflix
11:28
Росіяни планують вивезти із Сирії в Лівію частину зброї та техніки, - ГУР
11:24
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Проблема зі 155-ю ОМБр ширша за СЗЧ, це низка складових із ризиками для всіх Сухопутних військ, - Згурець
11:16
Огляд
міжнародний огляд
Як санкції проти РФ врятували Україну та чим Київ планує стріляти по Москві. Акценти світових ЗМІ 3 січня
11:08
Стрілянина у київському готелі Sky Loft: ще трьом учасникам конфлікту оголосили підозри
10:58
Україна_Польща
У Польщі невідомі розіслали українським чоловікам підробні "повістки": посольство України та польський уряд прокоментували
10:27
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На північному напрямку зменшилася активність російських ДРГ, - ОТУВ "Сіверськ"
10:25
Jerry Heil
Майже 500 млн прослуховувань: Jerry Heil стала найпопулярнішою українською співачкою на Spotify, Apple Music і YouTube
10:10
PR
Родрі, Кроос, Ямаль і Вінісіус — у символічній збірній 2024 року за версією IFFHS
10:02
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
Після знищення великої кількості піхоти й техніки ворог затих: у 14-й ОМБр розповіли про Куп'янський напрямок
10:01
OPINION
Газовий зашморг: хто відновив транзит у 2019-му?
10:01
Оновлено
Херсонська область
Обстріл маршрутки у Херсоні: кількість постраждалих зросла до п’яти
09:48
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 січня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
09:36
Джейк Салліван
У Білому домі обговорювали варіанти потенційних ударів по ядерних об’єктах Ірану, - Аxios
09:17
Ексклюзив
Воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
Ворожі дрони фактично влаштовують "сафарі", - начальник Часовоярської МВА про ситуацію в місті
09:16
ППО, обстріл, ЗСУ
Сили оборони збили 60 із 93 ворожих безпілотників
09:08
Tesla авто
Стимули не підвищили попит: у Tesla вперше за 9 років упали річні продажі
08:59
Оновлено
Росія атакувала Україну безпілотниками: на Київщині внаслідок падіння уламків є загиблий та поранені
08:35
вибухи на російських НПЗ
Суд у РФ зобов’язав "Яндекс" обмежити доступ до карт одного з найбільших НПЗ через атаки дронів
08:17
Північнокорейські ракети виготовлені з металу поганої якості й містять західні компоненти, – дослідники
08:10
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 138 боєзіткнень: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 38 ворожих атак
08:02
OPINION
Підсумки та перспективи: ми вистоїмо
07:40
Оновлено
президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
У Південній Кореї слідчі після протестів сотень прихильників зупинили спробу арештувати президента Юн Сок Йоля
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV