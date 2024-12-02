У листопаді щонайменше 151 російський БПЛА порушив повітряний простір Білорусі, - Гаюн

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що дрони заходили в повітряний простір Білорусі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 і 28 листопада.

Крім цього, зафіксовано щонайменше три випадки збиття "шахедів" силами ППО Білорусі над Мозирським районом - 24 і 26 листопада.

За даними моніторингової групи, 82 безпілотники повернулися на території України та Росії, 66 зникли, ще 3 були збиті.