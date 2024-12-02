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У Білорусь за ніч залетів 31 російський дрон, - Гаюн

Світлана Кравченко
2 грудня, 2024 понедiлок
14:09
Війна з Росією

Протягом останньої ракетної атаки РФ по Україні, у ніч з 1 на 2 грудня, на територію Білорусі залетів 31 російський дрон, 6 з них були локаційно втрачено

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Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що деякі дрони залітали на територію Білорусі не один раз.

Зокрема, безпілотники проходили через "білоруський коридор" та залітали в напрямку Лоєва, Брагіна, Річиці, Мозиря, Гомеля та Хойника. При цьому, один із них рухався в напрямку Білорусі, потім розвернувся і вилетів до РФ, звідти він знову розвернувся до Білорусі і ще раз назад до Росії.

Перший захід зафіксовано о 23:03, дрон залетів через Комарин у "білоруський коридор" і пройшовши над РБ вилетів на Чорнобиль.

За ніч чергова авіація ВПС РБ не піднімалася. При цьому за даними українських Повітряних сил за ніч над територією Білорусі та РФ було локаційно втрачено 6 дронів.

  • У ніч проти понеділка, 2 грудня, російські окупанти випустили для удару по Україні 110 дронів. Оборонцям неба вдалося знизити 52 ворожих безпілотники.
Теги:
Новини
Україна
Білорусь
безпілотник
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