ППО за ніч знищила 52 зі 110 російських дронів, які атакували Україну

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що з 19:00 1 грудня до ранку наступного дня ворог випустив 110 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 52 ворожих дронів у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

50 безпілотників локаційно втрачено, імовірно, внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, 6 - вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі, а ще один залишається в повітрі.