ППО за ніч знищила 52 зі 110 російських дронів, які атакували Україну
У ніч проти понеділка, 2 грудня, російські окупанти випустили для удару по Україні 110 дронів. Оборонцям неба вдалося знизити 52 ворожих безпілотники
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що з 19:00 1 грудня до ранку наступного дня ворог випустив 110 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 52 ворожих дронів у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
50 безпілотників локаційно втрачено, імовірно, внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, 6 - вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі, а ще один залишається в повітрі.
- Тим часом у Тернополі під час нічної атаки РФ дрон влучив в багатоповерхівку: є загибла людина, ще троє людей - поранені.
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