Росіяни запустили БПЛА по території України: ситуація ввечері 1 грудня

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

Так, о 18:52 повідомлялося про групу ворожих БПЛА на півночі Чернігівщини, які рухалися південно-західним напрямком.

Вже о 18:56 стало відомо про групу ворожих дронів на сході Харківщини курсом на захід.

Станом на 19:11 БПЛА:

Група ворожих БПЛА на півночі Чернігівщини продовжують рухатись в південно-західному напрямку.

На сході Харківщини курсом на захід.

Група БПЛА на межі Харківської та Донецької області курсом на південний захід.

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