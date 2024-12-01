Росіяни запустили БПЛА по території України: ситуація ввечері 1 грудня
Ввечері неділі, 1 грудня, російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України
Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.
Так, о 18:52 повідомлялося про групу ворожих БПЛА на півночі Чернігівщини, які рухалися південно-західним напрямком.
Вже о 18:56 стало відомо про групу ворожих дронів на сході Харківщини курсом на захід.
Станом на 19:11 БПЛА:
- Група ворожих БПЛА на півночі Чернігівщини продовжують рухатись в південно-західному напрямку.
- На сході Харківщини курсом на захід.
- Група БПЛА на межі Харківської та Донецької області курсом на південний захід.
Новина доповнюватиметься…
- У ніч проти 1 грудня російські окупанти вчергове випустили для атаки на Україну ударні безпілотники. Оборонцям неба вдалося знищити 32 ворожих дрони.
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