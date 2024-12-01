Нічна атака РФ 1 грудня: сили ППО знищили 32 ворожих БПЛА
У ніч проти 1 грудня російські окупанти вчергове випустили для атаки на Україну ударні безпілотники. Оборонцям неба вдалося знищити 32 ворожих дрони
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
З 20:00 30 листопада до ранку 1 грудня росіяни запустили 78 "шахедів" та безпілотників невстановленого типу з напрямків міст Курськ, Орел і Брянськ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 32 ворожих дронів, 45 російських БПЛА локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, ще один ворожий дрон досі перебуває у повітрі.
- Цієї ночі збройні сили Росії в черговий раз атакували Київ ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків дронів в одному з районів пошкоджено будинок.
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