Нічна атака РФ 1 грудня: сили ППО знищили 32 ворожих БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

З 20:00 30 листопада до ранку 1 грудня росіяни запустили 78 "шахедів" та безпілотників невстановленого типу з напрямків міст Курськ, Орел і Брянськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 32 ворожих дронів, 45 російських БПЛА локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, ще один ворожий дрон досі перебуває у повітрі.