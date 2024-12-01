Росіяни вночі атакували Київ дронами: в одному з районів уламки пошкодили будинок

Про це інформує КМВА.

Близько 05:00 у столиці оголосили повітряну тривогу, а Повітряні сили повідомили, що ударний БПЛА рухається в напрямку міста з північного і південного сходу.

Вже о 06:10 стало відомо про роботу ППО в Києві.

Згодом у КМВА повідомили, що внаслідок атаки російських дронів зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок - вибуховою хвилею вибиті вікна. Інформація щодо постраждалих уточнюється.



Також, за даними влади, цієї ночі Сили оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БПЛА, які загрожували столиці.