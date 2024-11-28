Росіяни запустили дрони по Україні: ситуація вдень 28 листопада

Про це повідомили Повітряні сили.

О 12:38 військові поінформували про загрозу застосування БПЛА на Сумщині. За 25 хвилин стало відомо, що ворожі дрони на Сумщині рухаються у західному напрямку на Чернігівщину.

Стано на 13:29 Повітряні сили повідомили, що декілька груп ударних БПЛА рухаються територією Чернігівської області, у західному та південному напрямках. За 20 хвилин група ударних дронів рухалась з Чернігівщини в напрямку Полтавської області.

О 14:10 рух ударних БПЛА фіксували з Чернігівщини в напрямку Київщини. За 7 хвилин у регіоні оголосили повітряну тривогу. Станом на 14:26 у Київській області відбій тривоги, повідомили в ОВА.

Станом на 14:39 група ударних БПЛА рухалась територією Чернігівської області в південно-західному напрямку. О 14:52 військові повідомляли, що нові групи дронів на Сумщині рухаються у західному напрямку на Чернігівщину.