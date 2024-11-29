Унаслідок атаки "шахедів" на Одещині постраждали 7 мирних мешканців, пошкоджена припортова інфраструктура
У ніч проти 29 листопада РФ здійснила масовану атаку "шахедами" по Одещині, в результаті якої постраждали 7 мирних мешканців
Про це повідомляє Одеська облпрокуратура.
О 0:04 Повітряні сили ЗСУ поінформували, що групи ворожих БПЛА на Одещині рухаються в напрямку Одеси.
В Одеському районі пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали 7 мирних мешканців, зазначили правоохоронці.
Також ворог поцілив по припортовій та транспортній інфраструктурі Одещини.
У прокуратурі зауважили, що огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Вдень 28 листопада російська армія запустила по території України ударні безпілотники. У Києві внаслідок падіння уламків БПЛА, зайнялася зовнішня обшивка будівлі поліклініки, є постраждалий.
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