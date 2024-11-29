Унаслідок атаки "шахедів" на Одещині постраждали 7 мирних мешканців, пошкоджена припортова інфраструктура

Про це повідомляє Одеська облпрокуратура.

О 0:04 Повітряні сили ЗСУ поінформували, що групи ворожих БПЛА на Одещині рухаються в напрямку Одеси.

В Одеському районі пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали 7 мирних мешканців, зазначили правоохоронці.

Також ворог поцілив по припортовій та транспортній інфраструктурі Одещини.

У прокуратурі зауважили, що огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).