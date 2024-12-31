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OPINION

Зовнішньополітичні підсумки 2024 року

Костянтин Єлісєєв
31 грудня, 2024 вiвторок
10:00
Погляд

Завершується 2024 рік, наповнений мріями та розчаруваннями, перемогами та невдачами, стратегіями та планами

Зміст

Ми спробували дати суб’єктивні оцінки  зовнішньополітичних підсумків року, що минає. 

Ось наша дванадцятка зовнішньої політики:

  1. Дипломат року — Збройні Сили України.
  2. Надія року — літаки F-16 та далекобійні ракети. 
  3. Розчарування року — Вашингтонський саміт НАТО.
  4. Перемога року — офіційний початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. 
  5. Невдача року — боротьба за Глобальний Південь.
  6. Оптиміст року — Емманюель Макрон.
  7. Джокер року — Дональд Трамп. 
  8. Звільнення року — Дмитро Кулеба.
  9. Прогрес року — виробництво новітньої зброї західного зразка в Україні.
  10. Креатив року — кошти з прибутків від російських заморожених активів.
  11. Шоу року — Саміт Формули миру.
  12. План року — Механізм ЄС щодо підтримки України (Ukraine Facility) на 50 млрд євро.

Джерело

Про автора: Костянтин Єлісєєв, український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Дмитро Кулеба
F-16
допомога Україні
зброя для України
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