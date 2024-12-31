Зовнішньополітичні підсумки 2024 року
Завершується 2024 рік, наповнений мріями та розчаруваннями, перемогами та невдачами, стратегіями та планами
Ми спробували дати суб’єктивні оцінки зовнішньополітичних підсумків року, що минає.
Ось наша дванадцятка зовнішньої політики:
- Дипломат року — Збройні Сили України.
- Надія року — літаки F-16 та далекобійні ракети.
- Розчарування року — Вашингтонський саміт НАТО.
- Перемога року — офіційний початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.
- Невдача року — боротьба за Глобальний Південь.
- Оптиміст року — Емманюель Макрон.
- Джокер року — Дональд Трамп.
- Звільнення року — Дмитро Кулеба.
- Прогрес року — виробництво новітньої зброї західного зразка в Україні.
- Креатив року — кошти з прибутків від російських заморожених активів.
- Шоу року — Саміт Формули миру.
- План року — Механізм ЄС щодо підтримки України (Ukraine Facility) на 50 млрд євро.
Про автора: Костянтин Єлісєєв, український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України.
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