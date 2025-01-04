Сьогодні світовий інформаційний сюжет диктують Китай і Росія через соціальні платформи, - Безсмертний
Український політик і дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що соціальні платформи форматують позицію соціуму, але поки серйозно не впливають на позицію світової еліти
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Міністр закордонних справ РФ Лавров кинув фразу, сказавши про відзначення ювілею 80-річчя перемоги в так званій Великій Вітчизняній війні і перемоги, здобутої - увага! - Росією і Китаєм проти фашизму. Тут кожне слово вимагає роз'яснення - проти кого, причому тут Китай, Російська Федерація і так далі. Це прозвучало напередодні Різдва, що підхопили й подали у Bloomberg і SkyNews як свого роду контрольний постріл в голову", - прокоментував Роман Безсмертний.
За його словами, Лавров, відповідаючи на питання, почав говорити не про Росію, її дії та позицію, а став перераховувати позиції Китаю, Бразилії. І на підтвердження цього він перейшов на тему спільної перемоги Росії та Китаю у Великій Вітчизняній війні - ті народи, які понесли на собі найбільші катастрофічні наслідки від німецького фашизму і японського мілітаризму.
"Буквально на другий день ці речі були підхоплені, а причина була в тому, що питання, яке поставив журналіст, було заготовлене та стосувалося переговорного процесу. У цьому ж інтерв'ю в заключній частині Лавров буде розповідати про те, що до того часу, поки США не змінять доктрину, суть якої полягає в тому, що Росія - ворог, ніякого переговорного процесу не буде. Ні Bloomberg, ні Skynews, а за ним і Wall Street Journal на ці речі не звернули увагу, однак підхопили тему 9 Травня. Одні почали це тиражувати як визначену контрольну дату для певної події, а інші приписали сюди переговорний процес. Ні перше, ні друге не має ніякого значення", - зауважив дипломат.
На його думку, сьогодні весь світовий інформаційний сюжет диктується, на жаль, Китаєм і Росією через різного роду соціальні платформи.
"І фактично це визначає подальше, бо, як ми розуміємо, електоральна демократія пов'язана з соціумом, що й починає формувати позицію істеблішменту. Поки що це не впливає серйозно на позицію світової еліти, але на сьогодні, безумовно, форматує соціум, позицію піпла", - резюмував Безсмертний.
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