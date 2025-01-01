Путін доручив уряду РФ поглибити співпрацю з Китаєм у сфері ШІ

Інструкції Путіна були опубліковані на сайті Кремля 1 січня, передає Reuters.

Диктатор наказав "забезпечити подальшу співпрацю з Китайською Народною Республікою в технологічних дослідженнях і розробках у сфері штучного інтелекту".

Агентство нагадує, що три тижні тому Путін оголосив, що Росія об’єднається з партнерами з БРІКС та іншими країнами для розробки ШІ.

Західні санкції, спрямовані на обмеження доступу Москви до технологій, необхідних їй для ведення війни проти України, призвели до того, що найбільші світові виробники мікрочипів припинили експорт до Росії, серйозно обмеживши її амбіції щодо ШІ.

Генеральний директор Сбербанку Герман Греф у 2023 році визнав, що графічні процесори (GPU), мікрочипи, які лежать в основі розробки штучного інтелекту, були найскладнішою апаратною частиною для Росії, щоб замінити її.

"Завдяки партнерству з незахідними країнами Росія прагне кинути виклик домінуванню Сполучених Штатів в одній із найперспективніших і найважливіших технологій XXI століття", - наголошує Reuters.

Наразі Росія посідає 31 місце серед 83 країн за впровадженням штучного інтелекту, інноваціями та інвестиціями у Глобальному індексі штучного інтелекту Tortoise Media. РФ значно поступається не лише США та Китаю, а й іншим членам БРІКС, зазначає агентство.