РФ намагається запровадити штучний інтелект у БПЛА, щоб вони "спілкувалися" між собою й оминали українську ППО, - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на українські військові джерела.

Згідно з даними, у РФ тривають зусилля з впровадження штучного інтелекту, щоб спробувати створити "рої дронів", за допомогою яких "шахеди" нібито спілкуються і координують атаки таким чином, щоб подолати протиповітряну оборону України.

Однак наразі не зрозуміло, як пише видання, наскільки ефективною може виявитися ця технологія.