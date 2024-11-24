РФ намагається запровадити штучний інтелект у БПЛА, щоб вони "спілкувалися" між собою й оминали українську ППО, - The Guardian
У Росії намагаються запровадити штучний інтелект в дрони, щоб вони могли "спілкувалися" між собою й долати українську протиповітряну оборону
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на українські військові джерела.
Згідно з даними, у РФ тривають зусилля з впровадження штучного інтелекту, щоб спробувати створити "рої дронів", за допомогою яких "шахеди" нібито спілкуються і координують атаки таким чином, щоб подолати протиповітряну оборону України.
Однак наразі не зрозуміло, як пише видання, наскільки ефективною може виявитися ця технологія.
- Росія використовує генеративний штучний інтелект (ШІ) для посилення кампаній з дезінформації проти України.
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