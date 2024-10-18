Росія використовує штучний інтелект у кампаніях з дезінформації проти України, - МЗС
Росія використовує генеративний штучний інтелект (ШІ) для посилення кампаній з дезінформації проти України
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Антон Демохін Reuters.
"Цього року ми бачимо, що щільність кібератак з боку Росії зберігається, але більше акценту на дезінформації", - сказав він в кулуарах Сінгапурського міжнародного кібертижня.
Демохін зауважив, що коли з’явився генеративний ШІ, це дозволяє РФ множити та поширювати дезінформаційні наративи на новому, складнішому рівні.
За його словами, ці нові кампанії з дезінформації важко виявити, завдяки широкому обману на платформах соціальних мереж, щоб підвищити довіру до них.
Демохін сказав, що Україна відстежувала російські дезінформаційні кампанії в країнах по всьому світу, і, що державам необхідно працювати разом, щоб боротися з дезінформацією.
Він сказав Reuters, що сама Україна використовує генеративний штучний інтелект для відстеження кампаній з дезінформації, але відмовився коментувати, чи проводила вона власні кібератаки.
За словами Демохіна, російські кібератаки все частіше спрямовані на українські ланцюги постачання та критичну інфраструктуру, проникаючи в компанії, які постачають ключові компоненти, такі як датчики або лічильники електроенергії.
- Росія, Китай та Іран використовують інструменти штучного інтелекту, аби вплинути на вибори президента США. Натомість РФ найбільш "агресивна та вміла" з трьох країн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.71Продаж 45.38
- Актуальне
- Важливе