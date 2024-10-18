Росія використовує штучний інтелект у кампаніях з дезінформації проти України, - МЗС

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Антон Демохін Reuters.

"Цього року ми бачимо, що щільність кібератак з боку Росії зберігається, але більше акценту на дезінформації", - сказав він в кулуарах Сінгапурського міжнародного кібертижня.

Демохін зауважив, що коли з’явився генеративний ШІ, це дозволяє РФ множити та поширювати дезінформаційні наративи на новому, складнішому рівні.

За його словами, ці нові кампанії з дезінформації важко виявити, завдяки широкому обману на платформах соціальних мереж, щоб підвищити довіру до них.

Демохін сказав, що Україна відстежувала російські дезінформаційні кампанії в країнах по всьому світу, і, що державам необхідно працювати разом, щоб боротися з дезінформацією.

Він сказав Reuters, що сама Україна використовує генеративний штучний інтелект для відстеження кампаній з дезінформації, але відмовився коментувати, чи проводила вона власні кібератаки.

За словами Демохіна, російські кібератаки все частіше спрямовані на українські ланцюги постачання та критичну інфраструктуру, проникаючи в компанії, які постачають ключові компоненти, такі як датчики або лічильники електроенергії.