Сили ППО 4 січня збили 14 із 30 ворожих дронів
Українська протиповітряна оборона протягом суботи, 4 січня, збила 14 російських дронів, інші безпілотники-імітатори локаційно втрачені
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
З 11:00 4 січня росіяни атакували Україну 30 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.
Станом на 20:00 сили ППО збили 14 ворожих дронів, 16 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
- Близько опівдня 4 січня російська окупаційна армія запустила безпілотники по території України.
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