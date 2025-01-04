Росія запустила безпілотники по Україні: ситуація вдень 4 січня

Про це інформують повітряні сили ЗСУ.

Так, об 11:56 було оголошено попередження про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Сумської та Чернігівської областей. Вже об 11:57 повідомлялося про групу дронів на заході Сумщини, які рухалися південно-західним курсом.

Станом на 12:25 група ворожих БПЛА була на сході Чернігівщини і рухалася південно-західним курсом.

О 12:52 Повітряні сили повідомили про рух ворожих дронів у напрямку Прилук із північного сходу. За хвилину повідомляли про нові групи ворожих ударних БПЛА, які заходили в повітряний простір Сумської області.

О 13:15 загроза застосування ворожих дронів поширилася на Київську область, а о 13:30 – на Полтавську.

"Наразі ворожі ударні БПЛА спостерігаються на півночі Полтавщини та півдні Сумщини, курс - південно-східний", - повідомили Повітряні сили о 13:43.

О 14:02 ПС попередили про загрозу ворожих дронів для Харківської області із північного заходу. Станом на 14:15 повідомлялося про ворожий безпілотник, який рухався із півночі у напрямку Харкова.

О 14:47 Повітряні сили повідомили, що ворожі ударні БПЛА спостерігаються на сході Полтавщини, курс – південно-західний.

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