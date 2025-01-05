На Харківщині вночі загорівся психоневрологічний інтернат: постраждали 6 людей
Увечері суботи, 4 січня, у місті Південне Харківської області сталася пожежа у психоневрологічному інтернаті. Унаслідок займання постраждали шестеро людей
Про це повідомили в ДСНС.
Як зазначається, на другому поверсі будівлі загорівся матрац та речі в кімнаті. Площа займання становила 2 кв. м.
У результаті пожежі постраждали шестеро людей. Один чоловік зазнав 90% опіків тіла, ще п’ятеро - отруїлися чадним газом. Усіх постраждалих шпиталізували.
Пожежу вдалося загасити за 25 хвилин. Причина займання наразі встановлюється.
- Ввечері 1 січня у господарчій будівлі на території цвинтаря у Холодногірському районі Харкова також виникла пожежа, внаслідок якої загинули дві людини.
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