На Харківщині вночі загорівся психоневрологічний інтернат: постраждали 6 людей

Про це повідомили в ДСНС.

Як зазначається, на другому поверсі будівлі загорівся матрац та речі в кімнаті. Площа займання становила 2 кв. м.

У результаті пожежі постраждали шестеро людей. Один чоловік зазнав 90% опіків тіла, ще п’ятеро - отруїлися чадним газом. Усіх постраждалих шпиталізували.

Пожежу вдалося загасити за 25 хвилин. Причина займання наразі встановлюється.