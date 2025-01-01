У Харкові на міському цвинтарі виникла пожежа: загинули дві людини

Про це інформує головне управління ДСНС у Харківській області.

Вказано, що повідомлення про пожежу надійшло до надзвичайників о 19:08.

"До місця події направлено 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. На момент прибуття вогнеборців встановлено, що горить одноповерхова господарча будівля на площі 20 м кв", - йдеться у повідомленні.

О 19:40 пожежу вдалося локалізувати, а о 21:52 повністю ліквідувати. Унаслідок загоряння загинули два чоловіки. Зазначено, що ймовірною причиною виникнення пожежі є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

Фото: ДСНС Харківщини

Фото: ДСНС Харківщини