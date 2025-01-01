У Харкові на міському цвинтарі виникла пожежа: загинули дві людини
Ввечері середи, 1 січня, у господарчій будівлі на території цвинтаря у Холодногірському районі Харкова виникла пожежа, внаслідок якої загинули дві людини
Про це інформує головне управління ДСНС у Харківській області.
Вказано, що повідомлення про пожежу надійшло до надзвичайників о 19:08.
"До місця події направлено 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. На момент прибуття вогнеборців встановлено, що горить одноповерхова господарча будівля на площі 20 м кв", - йдеться у повідомленні.
О 19:40 пожежу вдалося локалізувати, а о 21:52 повністю ліквідувати. Унаслідок загоряння загинули два чоловіки. Зазначено, що ймовірною причиною виникнення пожежі є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.
Фото: ДСНС Харківщини
Фото: ДСНС Харківщини
- Вранці 1 січня сталась пожежа в будівлі санаторію "Гірське повітря" у селищі Ворохта Надвірнянського району, у якому перебували 102 людини.
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