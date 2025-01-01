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У Харкові на міському цвинтарі виникла пожежа: загинули дві людини

Ольга Бабишена
1 січня, 2025 середа
23:03
Суспільство У Харкові на міському цвинтарі виникла пожежа

Ввечері середи, 1 січня, у господарчій будівлі на території цвинтаря у Холодногірському районі Харкова виникла пожежа, внаслідок якої загинули дві людини

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Про це інформує головне управління ДСНС у Харківській області. 

Вказано, що повідомлення про пожежу надійшло до надзвичайників о 19:08. 

"До місця події направлено 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. На момент прибуття вогнеборців встановлено, що горить одноповерхова господарча будівля на площі 20 м кв", - йдеться у повідомленні. 

О 19:40 пожежу вдалося локалізувати, а о 21:52 повністю ліквідувати. Унаслідок загоряння загинули два чоловіки. Зазначено, що ймовірною причиною виникнення пожежі є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

У Харкові на міському цвинтарі виникла пожежа

Фото: ДСНС ХарківщиниУ Харкові на міському цвинтарі виникла пожежа

Фото: ДСНС Харківщини

  • Вранці 1 січня сталась пожежа в будівлі санаторію "Гірське повітря" у селищі Ворохта Надвірнянського району, у якому перебували 102 людини. 
Теги:
Новини
Україна
Харків
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