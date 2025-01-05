"Військовий об'єкт підвищеної таємності": партизани проникнули в арсенал окупантів у Тамбовській області РФ
Втрати особового складу армії РФ на фронті перевищили 796 тис. військових
За минулу добу на фронті Сили оборони ліквідували ще 1730 військових російської окупаційної армії
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 796 490 (+1730) осіб,
- танків ‒ 9686 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 119 (+26) од,
- артилерійських систем – 21 603 (+25) од,
- РСЗВ – 1257 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 447 (+91),
- крилаті ракети ‒ 3006 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32 940 (+97) од,
- спеціальна техніка ‒ 3677 (+2) од.
Дані уточнюються.
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