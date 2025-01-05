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Головна Війна з Росією Втрати особового складу армії РФ на фронті перевищили 796 тис. військових

Втрати особового складу армії РФ на фронті перевищили 796 тис. військових

Світлана Кравченко
5 січня, 2025 неділя
07:15
Війна з Росією втрати окупантів

За минулу добу на фронті Сили оборони ліквідували ще 1730 військових російської окупаційної армії

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 796 490 (+1730) осіб,
  • танків ‒ 9686 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 119 (+26) од,
  • артилерійських систем – 21 603 (+25) од,
  • РСЗВ – 1257 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 447 (+91),
  • крилаті ракети ‒ 3006 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32 940 (+97) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3677 (+2) од.

Дані уточнюються.

Теги:
Новини
військові
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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