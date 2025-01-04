"Напружена та хаотична, бої можуть проходити між кімнатами будинку": DeepState розповів про ситуацію у Торецьку

Про ситуацію у Торецьку інформаційний OSINT-проєкт DeepState повідомляє у Telegram.

"Позиції, буквально, можуть бути поряд одна з одною, а стрілецькі бої можуть проходити між кімнатами будинку. Піхота ка**пів активно просувається вглиб міста, ховається серед уламків та будинків, що ускладнює її ураження, бо вони практично всюди", - пишуть аналітики.

За інформацією DS, найбільш активні бойові дії тривають у центрі Торецька, в районі шахти "Центральна" та мікрорайоні "Забалка".

"Останній дуже яскраво відображає вищеописані події в місті. Також противник намагається просуватися в сторону Щербинівки. Неодноразово вже була його фіксація на шляху до села, але штурмові дії були завжди в один кінець. Сили оборони успішно множать на нуль ці спроби й знищують виродків", - додали OSINT-ери.