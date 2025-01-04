"Напружена та хаотична, бої можуть проходити між кімнатами будинку": DeepState розповів про ситуацію у Торецьку
Ситуація в Торецьку дуже напружена і хаотична, у місті надзвичайно щільний вогневий контакт між підрозділами Сил Оборони та терористами
Про ситуацію у Торецьку інформаційний OSINT-проєкт DeepState повідомляє у Telegram.
"Позиції, буквально, можуть бути поряд одна з одною, а стрілецькі бої можуть проходити між кімнатами будинку. Піхота ка**пів активно просувається вглиб міста, ховається серед уламків та будинків, що ускладнює її ураження, бо вони практично всюди", - пишуть аналітики.
За інформацією DS, найбільш активні бойові дії тривають у центрі Торецька, в районі шахти "Центральна" та мікрорайоні "Забалка".
"Останній дуже яскраво відображає вищеописані події в місті. Також противник намагається просуватися в сторону Щербинівки. Неодноразово вже була його фіксація на шляху до села, але штурмові дії були завжди в один кінець. Сили оборони успішно множать на нуль ці спроби й знищують виродків", - додали OSINT-ери.
- 4 січня повідомлялось, що російська армія просунулася вглиб Донецької області, зокрема в районах міст Курахове, Новосілка та Торецьк.
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