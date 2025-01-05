"Гаряча фаза війни щоб закінчилася і там мені в принципі все одно", - відповіла перша леді на питання про готовність підтримати чоловіка-президента на другий термін…

А як же справедливість покарання, спрага поразки ворога? У нас тисячі родин, які лишилися без батька, сина, чоловіка чи дружини, мами… тисячі важкопоранених, які втратили здоровʼя…

"Гаряча фаза закінчилася" - хіба це означає, що війна закінчиться, що РФ відмовиться від геополітичних амбіцій як і планів або підкорити, або знищити Україну як державу і нашу націю?

Читайте також: Жодних "але". Зеленський не має йти на другий термін З початку вторгнення президенти народу обіцяли: у 2014 завершити війну за 2 тижні (потім просили вибачення), у

2019, що можна домовитися, якщо глянути в очі ворогу і не стріляти у відповідь, а у 2022 взагалі обманювали, що великої війни не буде.

А тепер — головне, щоб…. закінчилася гаряча фаза...

Невже досі не зрозуміли природи російського імперіалізму, рашизму? В нас єдиний шанс вижити — це добити ворога, економіка якого має тріщини, є потенціал конфліктів всередині.