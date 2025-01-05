"...І там мені в принципі все одно"
У нас єдиний шанс вижити — це добити ворога, економіка якого має тріщини, є потенціал конфліктів всередині
"Гаряча фаза війни щоб закінчилася і там мені в принципі все одно", - відповіла перша леді на питання про готовність підтримати чоловіка-президента на другий термін…
А як же справедливість покарання, спрага поразки ворога? У нас тисячі родин, які лишилися без батька, сина, чоловіка чи дружини, мами… тисячі важкопоранених, які втратили здоровʼя…
"Гаряча фаза закінчилася" - хіба це означає, що війна закінчиться, що РФ відмовиться від геополітичних амбіцій як і планів або підкорити, або знищити Україну як державу і нашу націю?
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З початку вторгнення президенти народу обіцяли:
- у 2014 завершити війну за 2 тижні (потім просили вибачення), у
- 2019, що можна домовитися, якщо глянути в очі ворогу і не стріляти у відповідь, а у 2022 взагалі обманювали, що великої війни не буде.
А тепер — головне, щоб…. закінчилася гаряча фаза...
Невже досі не зрозуміли природи російського імперіалізму, рашизму? В нас єдиний шанс вижити — це добити ворога, економіка якого має тріщини, є потенціал конфліктів всередині.
Тому для нашого спільного майбутнього треба визнання агресії геноцидом проти українського народу. Треба всім як національній збірній домагатися не лише засудження, але і покарання РФ.
Про авторку. Ганна Гопко, українська громадська діячка та політикиня
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