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В Одесі помічник депутатки з Кривого Рогу влаштував ДТП "під кайфом": чим це закінчилося

Анатолій Буряк
4 січня, 2025 субота
19:27
Суспільство Затримання винуватця ДТП в Одесі

Водій з Кривого Рогу у нетверезому стані влаштував дорожню аварію в Одесі. З'ясувалося, що це "ухилянт" з посвідченням помічника депутатки Криворізької міськради, на якого протягом останнього року було складено 5 протоколів за водіння у нетверезому стані

Зміст

Подробиці розповіло видання "Одеське життя".

Увечері п’ятниці, 3 січня 2025 року, в Одесі сталася ДТП за участю водія з Кривого Рогу, який, ймовірно, перебуваючи під впливом наркотиків, здійснив лобове зіткнення з іншим автомобілем і спочатку намагався втекти, а коли спроба не мала успіху, забарикадувався від поліції у своєму авто.

На місце події прибув брат водія потерпілого автомобіля, одеський активіст, голова "Ради громадської безпеки" Марк Гордієнко. За словами активіста, винуватець ДТП є "власником" не менше п’яти протоколів за керування у п’яному вигляді за минулий рік.

"Приїхав із місця ДТП. У машину мого брата, в лоб, врізається обдовбане наркотою криворізьке чудовисько. Чому чудовисько? Цей "красень" має 5 протоколів за керування автомобілем у нетверезому стані чи стані наркотичного сп’яніння, і це лише за 2024 рік. І все в нього чудово. І ось 3 січня і знову, але не пощастило мерзотнику, що це Одеса… Він намагався втекти з місця події, не дали, потім заблокувався в машині і годину ігнорував вимоги поліцейських", – написав Гордієнко, супроводжуючи свій пост записаним відео:

 

При цьому Гордієнко додав, що патрульні поліцейські діяли в рамках закону та їх дії, так само як і слідчо-оперативної групи та медиків швидкої допомоги, були "абсолютно професійними".

За даними Гордієнка, винуватця ДТП звати Олександр Комаровський й він є помічником депутатки Криворізької міської ради Інни Потапової ("Блок Вілкула").

Що кажуть у Нацполіції

Офіційний коментар правоохоронців з'явився у суботу, 4 січня.

Як розповіли в Національній поліції, учора ввечері на вулиці Французький бульвар сталось ДТП. Водій авто Audi виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen. На щастя, ніхто не постраждав. "Водій Audi був з явними ознаками наркотичного сп'яніння. Він зачинився у автівці та не реагував на законні вимоги інспекторів", - наголошує патрульна поліція Одещини.

Згодом зловмисника вдалось затримати. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили пакет з, ймовірно, рослинними речовинами наркотичного походження, а також муляж гранати.

"На місце ми викликали слідчих. Авто евакуювали. Також на керманича склали низку адмінматеріалів і доставили до ТЦК, оскільки він розшукувався за ст. 210 (порушення правил військового обліку) КУпАП", - підсумували патрульні.

Як записано у частині 1 статті 62 Конституції України, будь-яка особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Новини
Кримінал
Одеса
Новини ДТП
Кривий Ріг
поліція
ТЦК
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