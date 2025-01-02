"Цей крок вимагає розвитку": Безсмертний про припинення транзиту російського газу Україною

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Рішення щодо припинення транзиту російського газу через Україну обговорювалося з європейськими колегами, Єврокомісією, попереднім та нинішнім керівництвом ЄС. Ця позиція була оприлюднена 19 грудня на брифінгу президента України Володимира Зеленського у Брюсселі. Слід зазначити, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 8 грудня у Будапешті говорила про збільшення імпорту енергоресурсів із США, бо ще залишалася частина газу, яку Європа отримувала з РФ. Відповідно, це було продовженням позиції ЄС, щоб взагалі прибрати імпорт з Росії не тільки нафти та нафтопродуктів, а й трубопровідного газу, також і скрапленого газу, до якого ще черга дійде. Європа ще отримує десь 15-18% російського скрапленого газу", - прокоментував політик.

На його думку, сьогодні зроблено супер важливе рішення – перекриття транзиту російського газу до Європи. Надважлива річ – створення Європою системи енергозабезпечення, яка б не давала можливість тому, хто постачає ці ресурси, шантажувати Європу. Це важливий крок з точки зору як безпеки Європи, так і України.

"Подальший розвиток цих подій пов'язаний з серйозними змінами в транзитній системі енергоресурсів, а також з певними кроками щодо залучення і Сирії, і Туреччини, і Іраку, і Катару. Тому це сигнал і крок до того, що Україна, Європа готові працювати з Вашингтоном, щоб у тому числі кардинально змінити ситуацію – виштовхнути Росію з європейського ринку, забути про неї та переформатувати ринок так, щоб він не використовувався Кремлем у сфері безпеки. Важливо, що крок зроблено, але він вимагає удосконалення та розвитку. Я переконаний, що цей транзит не буде відновлений, і головне, щоб не була відновлена система, через яку Росія могла б впливати на європейську політику", - резюмував Роман Безсмертний.