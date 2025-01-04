Уряд Молдови оприлюднив прогноз щодо електропостачання: запасів вугілля для Придністров'я вистачить лише на січень

Про це йдеться на сайті уряду Молдови.

Згідно з повідомленням кризового центру уряду Молдови, ситуація в регіоні залишається критичною.

Після того, як 1 січня було зупинено постачання російського газу, Придністров'я зіткнулося з серйозною енергетичною кризою. Багато домогосподарств залишилися без газу, і в регіоні почалися віялові відключення електроенергії.

Читайте також: Придністров'я без російського газу

Молдовська ДРЕС, яка раніше використовувала російський газ, наразі переходить на спалювання вугілля, зокрема, антрациту з Донбасу, що був завезений ще у 2013 році як резервне паливо. Спочатку уряд запевняв, що запасів вугілля вистачить на 50 днів, однак тепер повідомлення кризового центру свідчить про те, що їх залишилося лише до кінця січня.

Як стверджують в уряді, наразі обсяги споживання складають близько 1000 тонн вугілля на день, що дозволяє генерувати 140-150 мегават електроенергії. Якщо ситуація не зміниться, після січня Придністров’я ризикує залишитися без електрики, на додаток до вже існуючих проблем із газом.

У разі зупинки роботи МДРЕС, в регіоні функціонуватиме лише Дубоссарська ГЕС, потужність якої значно нижча – приблизно 24 мегавати на годину, і вона може зменшити виробництво через зниження рівня води у водосховищі.

Ситуація у Придністров'ї

Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.

3 січня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла.

Того ж дня самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.