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OPINION

Придністров'я без російського газу

Олег Манчура
4 січня, 2025 субота
10:00
Погляд

У проросійському анклаві зупинилися всі заводи, а електрики вистачає лише на виробництво їжі*

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Путін (як людина загалом неосвічена) - ідеальний читач дешевої історичної літератури. В якій історія хіба тло, а все решта вульгарна містифікація. 

Але пересічний русскій обриган, після пролистування такої книжечки в м'якій засмальцьованій палітурці, високодуховно зіпсує повітря та в брудних сімєйках почвалає на засрану кухню, аби знайти розсольчику. 

Натомість наділений величезною владою інтелектуальний кастрат вирішить довести всьому світу, що він може втілити в життя риганину, яку зішкріб з брошурки. 

Книги, які він читає, хоч і оббиті дорогою шкірою, але під нею така ж м'яка палітурка. 

Тому й починає війну до століття створення СРСР — саме упокоривши Україну в 1922 році Москва змогла відновити імперію. 

Тому збирається взяти Київ за допомогою гостомельського десанту, як в 1968 році взяли Прагу завдяки рузінському десанту. 

Тому вже третій рік намагається переграти сценарій Карибської кризи, яку його попередники прос*али в 1962 році. 

Але факт лишається в тому, що Путін — найбільш примітивний російський цар за останнє століття. 

Катастрофа, до якої він веде Російську імперію (в її третьому виданні), ще зрівняється з катастрофою, яку спричинив такий же бездарний та інтелектуально нікчемний цар — Ніколай II. 

Усі спроби Путіна переграти історію наразі повертаються йому дзеркалкою. 

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Агресія проти України почалася не у 2022, і навіть не у 2014 році. 

Перед гарячою фазою була дуже холодна, коли Україна мала замерзнути від морозів. 

1 січня 2006 року РФ перекрила нам газ, сподіваючись, що вся країна стане одним Алчевськом. 

Пам'ятаєте, яка техногенна катастрофа сталася в цьому донбаському місті? 

Але минули десятиліття, й ось тепер Придністров'я стало тим, чого Путін хотів Україні. 

Ні тепла, ні світла, ні газу. 

А Україна на третій рік великої війни без російського газу, без теплостанцій, без найбільшої АЕС, без більшості ГЕС — не замерзла. 

Суджа ж, де закручували нам "вєнтєль", досі під контролем ЗСУ. 

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Так буває, коли замість фахової історичної літератури читаєш дешеву містику. 

І саме це може нас врятувати. 

Інтелектуальна інвалідність завжди шкутильгає поруч з впертістю та самовпевненістю.

І як би нам не було х*іново, пам'ятаймо: Путін сам зірве всі сценарії, які могли б його порятувати

Це не Янукович відкинув компроміси у 2013/14, а Путін. Чим прикінчив Янека, а в історичній перспективі й "русскій мір" в Україні. 

Зараз Путін йде по тій самій колії, що на Майдані: не визнавати реальність, не відлізати аби зализати рани, а перти буром аби взяти все. 

І врешті втратити все.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
газ
Володимир Путін
історія України
Придністров'я
газопровід
Війна з Росією
Енергетика
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