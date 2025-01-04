Путін (як людина загалом неосвічена) - ідеальний читач дешевої історичної літератури. В якій історія хіба тло, а все решта вульгарна містифікація.

Але пересічний русскій обриган, після пролистування такої книжечки в м'якій засмальцьованій палітурці, високодуховно зіпсує повітря та в брудних сімєйках почвалає на засрану кухню, аби знайти розсольчику.

Натомість наділений величезною владою інтелектуальний кастрат вирішить довести всьому світу, що він може втілити в життя риганину, яку зішкріб з брошурки.

Книги, які він читає, хоч і оббиті дорогою шкірою, але під нею така ж м'яка палітурка.

Тому й починає війну до століття створення СРСР — саме упокоривши Україну в 1922 році Москва змогла відновити імперію.

Тому збирається взяти Київ за допомогою гостомельського десанту, як в 1968 році взяли Прагу завдяки рузінському десанту.

Тому вже третій рік намагається переграти сценарій Карибської кризи, яку його попередники прос*али в 1962 році.

Але факт лишається в тому, що Путін — найбільш примітивний російський цар за останнє століття.

Катастрофа, до якої він веде Російську імперію (в її третьому виданні), ще зрівняється з катастрофою, яку спричинив такий же бездарний та інтелектуально нікчемний цар — Ніколай II.

Усі спроби Путіна переграти історію наразі повертаються йому дзеркалкою. Читайте також: Українські "Трембіти" битимуть по Москві

Агресія проти України почалася не у 2022, і навіть не у 2014 році.

Перед гарячою фазою була дуже холодна, коли Україна мала замерзнути від морозів.

1 січня 2006 року РФ перекрила нам газ, сподіваючись, що вся країна стане одним Алчевськом.

Пам'ятаєте, яка техногенна катастрофа сталася в цьому донбаському місті?

Але минули десятиліття, й ось тепер Придністров'я стало тим, чого Путін хотів Україні.

Ні тепла, ні світла, ні газу.

А Україна на третій рік великої війни без російського газу, без теплостанцій, без найбільшої АЕС, без більшості ГЕС — не замерзла.

Суджа ж, де закручували нам "вєнтєль", досі під контролем ЗСУ. Читайте також: Прощавай, російський газ! Чому рішення про припинення транзиту — велика історична перемога

Так буває, коли замість фахової історичної літератури читаєш дешеву містику.

І саме це може нас врятувати.

Інтелектуальна інвалідність завжди шкутильгає поруч з впертістю та самовпевненістю.

І як би нам не було х*іново, пам'ятаймо: Путін сам зірве всі сценарії, які могли б його порятувати.

Це не Янукович відкинув компроміси у 2013/14, а Путін. Чим прикінчив Янека, а в історичній перспективі й "русскій мір" в Україні.

Зараз Путін йде по тій самій колії, що на Майдані: не визнавати реальність, не відлізати аби зализати рани, а перти буром аби взяти все.