Придністров'я без російського газу
У проросійському анклаві зупинилися всі заводи, а електрики вистачає лише на виробництво їжі*
Путін (як людина загалом неосвічена) - ідеальний читач дешевої історичної літератури. В якій історія хіба тло, а все решта вульгарна містифікація.
Але пересічний русскій обриган, після пролистування такої книжечки в м'якій засмальцьованій палітурці, високодуховно зіпсує повітря та в брудних сімєйках почвалає на засрану кухню, аби знайти розсольчику.
Натомість наділений величезною владою інтелектуальний кастрат вирішить довести всьому світу, що він може втілити в життя риганину, яку зішкріб з брошурки.
Книги, які він читає, хоч і оббиті дорогою шкірою, але під нею така ж м'яка палітурка.
Тому й починає війну до століття створення СРСР — саме упокоривши Україну в 1922 році Москва змогла відновити імперію.
Тому збирається взяти Київ за допомогою гостомельського десанту, як в 1968 році взяли Прагу завдяки рузінському десанту.
Тому вже третій рік намагається переграти сценарій Карибської кризи, яку його попередники прос*али в 1962 році.
Але факт лишається в тому, що Путін — найбільш примітивний російський цар за останнє століття.
Катастрофа, до якої він веде Російську імперію (в її третьому виданні), ще зрівняється з катастрофою, яку спричинив такий же бездарний та інтелектуально нікчемний цар — Ніколай II.
Усі спроби Путіна переграти історію наразі повертаються йому дзеркалкою.
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Агресія проти України почалася не у 2022, і навіть не у 2014 році.
Перед гарячою фазою була дуже холодна, коли Україна мала замерзнути від морозів.
1 січня 2006 року РФ перекрила нам газ, сподіваючись, що вся країна стане одним Алчевськом.
Пам'ятаєте, яка техногенна катастрофа сталася в цьому донбаському місті?
Але минули десятиліття, й ось тепер Придністров'я стало тим, чого Путін хотів Україні.
Ні тепла, ні світла, ні газу.
А Україна на третій рік великої війни без російського газу, без теплостанцій, без найбільшої АЕС, без більшості ГЕС — не замерзла.
Суджа ж, де закручували нам "вєнтєль", досі під контролем ЗСУ.
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Так буває, коли замість фахової історичної літератури читаєш дешеву містику.
І саме це може нас врятувати.
Інтелектуальна інвалідність завжди шкутильгає поруч з впертістю та самовпевненістю.
І як би нам не було х*іново, пам'ятаймо: Путін сам зірве всі сценарії, які могли б його порятувати.
Це не Янукович відкинув компроміси у 2013/14, а Путін. Чим прикінчив Янека, а в історичній перспективі й "русскій мір" в Україні.
Зараз Путін йде по тій самій колії, що на Майдані: не визнавати реальність, не відлізати аби зализати рани, а перти буром аби взяти все.
І врешті втратити все.
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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