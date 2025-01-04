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OPINION

Українські "Трембіти" битимуть по Москві

Віталій Портников
4 січня, 2025 субота
08:00
Погляд

Видання The Telegraph підкреслює, що Україна продовжує працювати над власною далекобійною зброєю на випадок, якщо Сполучені Штати та інші західні країни відмовлять їй у подальшій військовій допомозі або ж не зможуть вчасно надавати зброю, потрібну Україні для опору російській агресії

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І як важливу частину таких зусиль, видання виділяє ракету "Трембіта", яка зараз при вартості усього у 10 тис. доларів здатна бити ворога на відстань не менше ніж 144 км. Але водночас видання підкреслює, що сьогодні українські конструктори працюють над новою версією "Трембіти", яка зможе долати відстань у 650 км, і таким чином буде здатна знищувати потрібні об'єкти у столиці Росії Москві.

Звичайно, це буде дорожча ракета, ніж та, над якою зараз працюють українські конструктори й виробники, але вона може значно погіршити ситуацію у таких містах, як Москва, і створити серйозні проблеми для російського політичного і військового керівництва. 

Звісно, така ракета не може бити по цілях, розташованих глибоко під землею. Вони будуть і надалі знищуватися ракетами західного виробництва такими, скажімо, як Storm Shadow.

Однак в будь-якому разі, сам факт появи в України власної далекобійної зброї може змінити характер війни. І в цій ситуації Росія вже не зможе залякувати західні країни тим, що їхня допомога Україні може призвести до безпосереднього конфлікту між Російською Федерацією і блоком НАТО. А, як відомо, це є одним з головних елементів шантажу, який використовує російський президент Володимир Путін у своєму намаганні зупинити західну допомогу.

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Робота України над власною далекобійною зброю також свідчить, що насправді у Києві ніхто серйозно не сприймає зусилля нового американського президента Дональда Трампа, попри всі компліменти, які Трампу та його команді доводиться останніми тижнями чути від українських чиновників. 

У Києві усвідомили, що новий американський президент потребує постійних слів подяки на свою адресу, і саме це є стилем спілкування із ним, як для найближчих співробітників Трампа, так і для західних лідерів, які б хотіли встановити якісь контакти із новою командою, яка з'явиться у Білому домі вже 20 січня. 

Однак щодо реалістичності поглядів Трампа на закінчення російсько-української війни, як відомо, існують серйозні сумніви й у Сполучених Штатах, і в Україні, і, що найголовніше, у Росії, де президент Володимир Путін не збирається погоджуватися із пропозиціями, які не дозволять йому знищити Україну і продовжувати зусилля з послаблення Сполучених Штатів та усього блоку НАТО. І таким чином реальність полягає в тому, що Україна готується до тривалої війни з Російською Федерацією.

Якщо погодимося із тим, що далекобійна ракета "Трембіта", здатна бити по цілях вглиб території Російської Федерації, буде готовою тільки у 2026 році, ми можемо реалістично оцінити час, коли буде продовжуватися російсько-українська війна, і коли в Москві, цій самій Москві, яка може стати ціллю для "Трембіти", дійсно почнуть замислюватися над необхідністю призупинення бойових дій на російсько-українському фронті. 

Але навіть якщо уявити, що Дональд Трамп може досягти певних успіхів у діалозі із Володимиром Путіним, і два лідери зможуть домовитися щодо певних варіантів припинення вогню, які не продемонструють гнітючої поразки цивілізованого світу у зіткненні з диктатурами, в будь-якому разі небезпека російсько-української війни все одно залишатиметься головним випробуванням для України. 

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Адже ані Дональд Трамп, ані інші керівники країн-членів НАТО не готові надати Україні такі гарантії безпеки, які б виключили можливість нового російського нападу вже найближчими роками, коли Москва відновить свій потенціал або просто вирішить, що прийшов слушний момент для нової війни з Україною. 

До речі,  таким слушним моментом може стати закінчення політичної кар'єри самого Трампа, який, як відомо, якщо не відбудеться різких конституційних зсувів у Сполучених Штатах, які своєю чергою можуть призвести до дестабілізації самої цієї держави, відбуває у Білому домі свою останню каденцію. 

І, звичайно, ідея в тому, що нова спроба захоплення України може відбутися саме у зв'язку зі зміною влади у Білому домі може стати ще однією важливою версією розвитку подій для президента Росії Володимира Путіна та його оточення.

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Для того, щоб ця відкладена війна у 2029 році, навіть якщо вона закінчиться у 2025 чи 2026, не стала сумною реальністю для України, Україна має мати таку зброю, яка дійсно буде загрожувати не просто Російській Федерації, а конкретно російські столиці. Адже, як відомо, саме стабільність у Москві є головною метою будь-якого російського керівництва і в часи Радянського Союзу, і в часи путінського режиму. І загроза нестабільності у Москві, загроза обстрілу російської столиці, загроза ударів по так званих центрах ухвалення рішень, серед яких можуть бути Кремль і міністерство оборони Російської Федерації разом із головним центром — Федеральною службою безпеки, може зупинити військові приготування Володимира Путіна і примусити російського президента перейти до варіанту політичної й економічної дестабілізації України — варіант, який, як ми розуміємо, почнеться вже наступного дня після припинення або призупинення російсько-української війни та стане ще одним важливим випробуванням на міцність української державності в період між миром і новими спробами почати силовий конфлікт.

Але в будь-якому разі виграти у Росії в ситуації, коли в Москві борються на політичному й економічному полі, в України набагато більше шансів, ніж у багаторічній війні на виснаження, яка сьогодні є головною тактикою для російського керівництва. 

І саме тому далекобійні ракети мають переконати Володимира Путіна та його оточення, що їм варто перестати сподіватися на перемогу в цій війні на знищення української державності, перестати сподіватися на те, заради чого у лютому 2022 року Путін почав свою війну з Україною, яка продовжується вже три непрості роки.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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Теги:
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Новини
Україна
зброя
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
Віталій Портников
ракетний удар
переговори з РФ
зброя для України
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