1. З’являться дрони, котрі зможуть перехоплювати "шахеди". Точно ефективність дронів шахедного типу (далекобійні БПЛА на двигуні внутрішнього згоряння) буде зменшуватися з обох сторін. Утім, перші пів року це точно не розв'яже проблему "шахедів", якщо взагалі вирішить.

2. Нарешті з’явиться масовий український аналог "Ланцета" (не зовсім аналог, але все ж) – ударний камікадзе з дальністю до 70 км або навіть більше. Може змінити правила гри.

3. На полі бою побачимо в роботі системи, котрі захищатимуть бронетехніку від FPV-дронів (як на радіокеруванні, так і на оптоволокні) за допомогою механічного ураження дрона на підльоті. Відтак бронетехніка почне повертатися на поле бою, потихеньку відвойовувати позиції, втрачені через панування дронів.

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4. "Нові" українські ракети (себто як дрони на реактивній тязі, так і класичні ракети) підуть у виробництво дрібними серіями. Але я б не чекав від них див.

5. З другої половини 2025 року може з’явитися система, котра дасть змогу за дуже недорого знищувати дрібні розвідувальні дрони типу "Мавік" так само, як зараз наші ефпівішники нищать ворожі крила-розвідники.

6. У те, що хтось із найвищого керівництва дасть команду заспамити РФ недорогими аналогами "Гербер" (російських дронів-приманок, котрі виснажують ППО противника), – не вірю, тому що з нашого боку планування війни відбувається на рівні відносно невеликих підрозділів. Великі операції (як, приміром, щоденне засипання України сотнею "шахедів") і велике планування доступне поки що лише нашому противнику.