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OPINION

Війна дронів: Що цікавого приготував нам 2025-й

Ігор Луценко
2 січня, 2025 четвер
14:00
Погляд

У 2025 році безпілотникам ставатиме все менш затишно на полі бою

Зміст

1. З’являться дрони, котрі зможуть перехоплювати "шахеди". Точно ефективність дронів шахедного типу (далекобійні БПЛА на двигуні внутрішнього згоряння) буде зменшуватися з обох сторін. Утім, перші пів року це точно не розв'яже проблему "шахедів", якщо взагалі вирішить.

2. Нарешті з’явиться масовий український аналог "Ланцета" (не зовсім аналог, але все ж) – ударний камікадзе з дальністю до 70 км або навіть більше. Може змінити правила гри.

3. На полі бою побачимо в роботі системи, котрі захищатимуть бронетехніку від FPV-дронів (як на радіокеруванні, так і на оптоволокні) за допомогою механічного ураження дрона на підльоті. Відтак бронетехніка почне повертатися на поле бою, потихеньку відвойовувати позиції, втрачені через панування дронів.

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4. "Нові" українські ракети (себто як дрони на реактивній тязі, так і класичні ракети) підуть у виробництво дрібними серіями. Але я б не чекав від них див.

5. З другої половини 2025 року може з’явитися система, котра дасть змогу за дуже недорого знищувати дрібні розвідувальні дрони типу "Мавік" так само, як зараз наші ефпівішники нищать ворожі крила-розвідники. 

6. У те, що хтось із найвищого керівництва дасть команду заспамити РФ недорогими аналогами "Гербер" (російських дронів-приманок, котрі виснажують ППО противника), – не вірю, тому що з нашого боку планування війни відбувається на рівні відносно невеликих підрозділів. Великі операції (як, приміром, щоденне засипання України сотнею "шахедів") і велике планування доступне поки що лише нашому противнику.

Загалом, у 2025-му безпілотникам ставатиме все менш затишно на полі бою, вони будуть все більше знищувати один одного й страждати від спеціалізованих антидронових засобів.

Джерело

Про автора. Ігор Луценко, журналіст, воїн ЗСУ

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Теги:
Новини
Україна
Росія
зброя
Технології
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
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