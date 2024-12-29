Хочу запитати риторично: а чому взагалі в РФ працюють аеропорти, а не так, як в Україні?

Чи у нас немає можливостей регулярно, щодня атакувати воєнні цілі – щоб РФ була змушена фактично припинити пасажирське авіасполучення?

Скажу з усією відповідальністю: такі можливості є. Просто на це немає запиту від начальства. Чому нам це не потрібно?

Адже через те, що росіяни практично безперешкодно літають у себе вдома, вони виглядають переможцями у війні, почуваються сильнішою стороною, бо нібито зберегли свій повітряний простір захищеним. А ми, навпаки, загнані у ХІХ сторіччя без авіасполучення – ми через це слабкіші в сторонніх очах, всі проблеми будуть намагатися вирішити нашим коштом. Урешті, ми виглядаємо слабкими в очах власного населення.

Невже це не очевидно?