У нас є можливості регулярно, щодня атакувати воєнні цілі в Росії
Росія збила цивільний літак, що належав азербайджанській компанії
Хочу запитати риторично: а чому взагалі в РФ працюють аеропорти, а не так, як в Україні?
Чи у нас немає можливостей регулярно, щодня атакувати воєнні цілі – щоб РФ була змушена фактично припинити пасажирське авіасполучення?
Скажу з усією відповідальністю: такі можливості є. Просто на це немає запиту від начальства. Чому нам це не потрібно?
Адже через те, що росіяни практично безперешкодно літають у себе вдома, вони виглядають переможцями у війні, почуваються сильнішою стороною, бо нібито зберегли свій повітряний простір захищеним. А ми, навпаки, загнані у ХІХ сторіччя без авіасполучення – ми через це слабкіші в сторонніх очах, всі проблеми будуть намагатися вирішити нашим коштом. Урешті, ми виглядаємо слабкими в очах власного населення.
Невже це не очевидно?
Чому росіяни атакують нас дешевими дронами-обманками щоночі й щодня — перевантажуючи нашу ППО, змушуючи витрачати дорогоцінні боєприпаси, тратити ресурс мобільних вогневих груп, відвертати увагу операторів, – а ми цього не робимо? Чому росіяни це роблять пів року вже, – а ми не вживаємо симетричних заходів? Це ми такі розумні чи ми такі пасивні?
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Свого часу було зафіксовано вдосталь випадків, коли російська ППО працювала по українських дронах, спричиняючи руйнування, – у великих містах, у Підмосков’ї. Той же "панцир", котрий, імовірно, збив азербайджанський літак, торік ракетою влучав у під’їзд багатоквартирного будинку.
Я вже другий рік бігаю по усіх можливих силових відомствах і переконую, що нам потрібно добиватися регулярних і дешевих атак російських об’єктів. Так, палити нафтопереробку та бомбити аеродроми потрібно, але потрібно також добиватися паритету в кількості та масштабі дронових атак по тилах Московії, – а для цього треба як мінімум захотіти.
Повторюся: дешеві засоби є, відповідні технічні рішення є.
Про автора. Ігор Луценко, журналіст, воїн ЗСУ
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